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Фразу, которую сказал Месси Вегхорсту, нашли в испанском монастыре

вчера, 23:11
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Фраза нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси была написана в испанском монастыре более 400 лет назад.

После матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами Месси сказал форварду «оранжевых» Вуту Вегхорсту: «На что ты смотришь, дурак?»

Газета La Vanguardia сообщила, что на одном из стыков рёбер в монастыре, построенном в 6 веке, есть надпись слов, которые Месси сказал голландскому нападающему.

В монастыре рассказали, как могла появиться эта фраза:

В правиле есть часть, которая заставляла монахов медитировать в смиренной манере, глядя в землю. Если какой-нибудь монах поднимал лицо к небу во время медитации, ему говорили: «На что ты смотришь, глупый?» «Повернись лицом вниз и продолжай медитировать со смирением».

Монастырь, который находится в провинции Луго, открыт для публики и несколько раз в день проводит бесплатные экскурсии.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 04:49
Лео что святой?)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:43
Теперь монастырь ожидает многомиллионное паломничество желающих взглянуть на фразу начертанную в 6 веке святым Лионелем и зарождение там нового мессианства, провозглашающего свершившееся в Катаре пришествие.
Futurista
Futurista
сегодня в 01:07
Фразу недовольных судейством в финале французов "А судьи кто?" нашли в пьесе Грибоедова...
Tostao
Tostao
вчера в 23:32
А вопрос Месси к Луи :"Остановил меня?!" - это из какого Евангелие?
matrix333
matrix333
вчера в 23:27
Речь на ночь. Доброй ночи.
Elliada
Elliada
вчера в 23:27
Святой Месси
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:25
Следующим клубом Месси будет "монастырь"...
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 23:16
Мистика! Мессика! Ой, да блин.
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