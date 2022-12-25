Фразу, которую сказал Месси Вегхорсту, нашли в испанском монастыре

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вчера, 23:11

Фраза нападающего сборной Аргентины была написана в испанском монастыре более 400 лет назад.

После матча 1/4 финала ЧМ -2022 между Аргентиной и Нидерландами Месси сказал форварду «оранжевых» : «На что ты смотришь, дурак?»

Газета La Vanguardia сообщила, что на одном из стыков рёбер в монастыре, построенном в 6 веке, есть надпись слов, которые Месси сказал голландскому нападающему.

В монастыре рассказали, как могла появиться эта фраза:

В правиле есть часть, которая заставляла монахов медитировать в смиренной манере, глядя в землю. Если какой-нибудь монах поднимал лицо к небу во время медитации, ему говорили: «На что ты смотришь, глупый?» «Повернись лицом вниз и продолжай медитировать со смирением».

Монастырь, который находится в провинции Луго, открыт для публики и несколько раз в день проводит бесплатные экскурсии.