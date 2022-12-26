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Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

вчера, 09:46
Каземиро
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Рассказываем о самых интересных постах футболистов в соцсетях за неделю.

На минувшей неделе праздновалось католическое Рождество, давайте посмотрим на домашний уют игроков в этот день.

Лионель Месси решил не заморачиваться с праздничным костюмом.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Анхель Ди Мария позвал всех своих родных, еле уместились за столом!

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Эрлинг Холанд решил даже не звать друзей.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Килиан Мбаппе опубликовал фотографию со своим братом.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Кай Хаверц любит песиков, а кто их не любит?

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Большинство же, конечно, обошлось стандартными фотографиями.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Луис Суарес.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Роберт Левандовски.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Педро.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Эдинсон Кавани.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Марио Гетце.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Серхио Бускетс.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Джейми Варди.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Маркиньос.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Федерико Кьеза.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Даниэль Карвахаль.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Чиро Иммобиле.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Фабио Каннаваро.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Эдер Милитао.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Филиппо Индзаги.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Марко Матерацци.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Фред.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Дуглас Коста.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Тибо Куртуа.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Тимо Вернер.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

А вот Марко Асенсио решил, что одной елки мало и поставил себе три в доме.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Лучший костюм был у Тома Менье.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Ну и не мог не выделиться Златан Ибрагимович — он решил потренироваться в этот вечер.

Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
Не, нужно именно чтобы в честь НГ обе Погбы помирились и перестали друг на друга заклятия насылать
Roger Young
Roger Young ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 14:33
ну или хотя бы с братом Мбаппе )
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:33
У Златана самая спортивная фотография, а не вот эти сюси-муси ))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:24
А где фото Погба со своим братом?
volga.kot
volga.kot
вчера в 10:17
Холланд прикинул такой смешной костюмчик
Гость
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