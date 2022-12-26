Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

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вчера, 09:46

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Рассказываем о самых интересных постах футболистов в соцсетях за неделю.

На минувшей неделе праздновалось католическое Рождество, давайте посмотрим на домашний уют игроков в этот день.

решил не заморачиваться с праздничным костюмом.

Анхель Ди Мария позвал всех своих родных, еле уместились за столом!

решил даже не звать друзей.

опубликовал фотографию со своим братом.

Кай Хаверц любит песиков, а кто их не любит?

Большинство же, конечно, обошлось стандартными фотографиями.

Луис Суарес.

Роберт Левандовски.

Педро.

Эдинсон Кавани.

Марио Гетце.

Серхио Бускетс.

Джейми Варди.

Маркиньос.

Федерико Кьеза.

Даниэль Карвахаль.

Чиро Иммобиле.

Фабио Каннаваро.

Эдер Милитао.

Филиппо Индзаги.

Марко Матерацци.

Фред.

Дуглас Коста.

Тибо Куртуа.

Тимо Вернер.

А вот решил, что одной елки мало и поставил себе три в доме.

Лучший костюм был у .

Ну и не мог не выделиться — он решил потренироваться в этот вечер.