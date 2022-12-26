Три ёлки Асенсио и костюм эльфа Менье. Как футболисты встретили католическое Рождество

Рассказываем о самых интересных постах футболистов в соцсетях за неделю.
На минувшей неделе праздновалось католическое Рождество, давайте посмотрим на домашний уют игроков в этот день.
Лионель Месси решил не заморачиваться с праздничным костюмом.
Анхель Ди Мария позвал всех своих родных, еле уместились за столом!
Эрлинг Холанд решил даже не звать друзей.
Килиан Мбаппе опубликовал фотографию со своим братом.
Кай Хаверц любит песиков, а кто их не любит?
Большинство же, конечно, обошлось стандартными фотографиями.
Луис Суарес.
Роберт Левандовски.
Педро.
Эдинсон Кавани.
Марио Гетце.
Серхио Бускетс.
Джейми Варди.
Маркиньос.
Федерико Кьеза.
Даниэль Карвахаль.
Чиро Иммобиле.
Фабио Каннаваро.
Эдер Милитао.
Филиппо Индзаги.
Марко Матерацци.
Фред.
Дуглас Коста.
Тибо Куртуа.
Тимо Вернер.
А вот Марко Асенсио решил, что одной елки мало и поставил себе три в доме.
Лучший костюм был у Тома Менье.
Ну и не мог не выделиться Златан Ибрагимович — он решил потренироваться в этот вечер.