«Франция, прекращай ныть!» — аргентинские болельщики создали петицию

Аргентинские болельщики создали петицию с требованием, чтобы поклонники сборной Франции перестали просить переиграть финальный матч чемпионата мира 2022, в котором победила Аргентина.
Петиция аргентинцев под названием «Франция, прекращай ныть!» создана в ответ на требование французов переиграть финальный поединок мундиаля из-за «несправедливого судейства». Прошение поклонников южноамериканской команды уже подписали свыше 250 тысяч человек. В описании документа сказано:
С тех пор как мы их победили в финале чемпионата мира по футболу, французы не прекращают ныть и жаловаться, не желая признавать, что Аргентина — чемпион мира. Мы хотим того, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси — лучший футболист в истории, а Мбаппе — его сын.
Даже судья финала ставить нытиков из Франции.
"Французы не вспомнили об изображении, на котором можно увидеть семь игроков со скамейки запасных на поле, когда Мбаппе забил один из мячей. Помимо этого, когда Коло Муани не воспользовался моментом в конце поединка, на поле появляются несколько запасных французских игроков".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1340526/marcinyak-shimon 24.12.2022
Ты тут про двух игроков говоришь, а у Франции семь игроков выбегало и что теперь скажешь?
Надо все голы Франции отменить и ещё у них финал отобрать, так как марокканцы тоже не довольны
Левые пенальти? Все признали правильными.
В финале судья кстати отлично отсудил, если и были помарки, то в обе стороны и незначительные.
Да и самое главное это надо же как проигрыш Франции оправдывать тем, что во время празднования гола запасные уж больно яро радовались у бровки в центре поля. Если этим оправдываться, то грош цена такой сборной.
Не позорьте сборную Франции такими заявлениями.
Даже судья финала ставить нытиков из Франции.
"Французы не вспомнили об изображении, на котором можно увидеть семь игроков со скамейки запасных на поле, когда Мбаппе забил один из мячей. Помимо этого, когда Коло Муани не воспользовался моментом в конце поединка, на поле появляются несколько запасных французских игроков".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1340526/marcinyak-shimon 24.12.2022
Ты тут про двух игроков говоришь, а у Франции семь игроков выбегало и что теперь скажешь?
Надо все голы Франции отменить и ещё у них финал отобрать, так как марокканцы тоже не довольны
Левые пенальти? Все признали правильными.
В финале судья кстати отлично отсудил, если и были помарки, то в обе стороны и незначительные.
Да и самое главное это надо же как проигрыш Франции оправдывать тем, что во время празднования гола запасные уж больно яро радовались у бровки в центре поля. Если этим оправдываться, то грош цена такой сборной.
Не позорьте сборную Франции такими заявлениями.