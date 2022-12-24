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«Франция, прекращай ныть!» — аргентинские болельщики создали петицию

сегодня, 16:22
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Аргентинские болельщики создали петицию с требованием, чтобы поклонники сборной Франции перестали просить переиграть финальный матч чемпионата мира 2022, в котором победила Аргентина.

Петиция аргентинцев под названием «Франция, прекращай ныть!» создана в ответ на требование французов переиграть финальный поединок мундиаля из-за «несправедливого судейства». Прошение поклонников южноамериканской команды уже подписали свыше 250 тысяч человек. В описании документа сказано:

С тех пор как мы их победили в финале чемпионата мира по футболу, французы не прекращают ныть и жаловаться, не желая признавать, что Аргентина — чемпион мира. Мы хотим того, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси — лучший футболист в истории, а Мбаппе — его сын.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Найманчик (раскрыть)
сегодня в 17:20
Да сколько можно уже?
Даже судья финала ставить нытиков из Франции.
"Французы не вспомнили об изображении, на котором можно увидеть семь игроков со скамейки запасных на поле, когда Мбаппе забил один из мячей. Помимо этого, когда Коло Муани не воспользовался моментом в конце поединка, на поле появляются несколько запасных французских игроков".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1340526/marcinyak-shimon 24.12.2022

Ты тут про двух игроков говоришь, а у Франции семь игроков выбегало и что теперь скажешь?
Надо все голы Франции отменить и ещё у них финал отобрать, так как марокканцы тоже не довольны

Левые пенальти? Все признали правильными.

В финале судья кстати отлично отсудил, если и были помарки, то в обе стороны и незначительные.

Да и самое главное это надо же как проигрыш Франции оправдывать тем, что во время празднования гола запасные уж больно яро радовались у бровки в центре поля. Если этим оправдываться, то грош цена такой сборной.
Не позорьте сборную Франции такими заявлениями.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:15
Аргентина чемпион! Все признали и поздравили, кроме французских нытиков.
Elliada
Elliada ответ Найманчик (раскрыть)
сегодня в 17:12
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 17:10
    Может и в*йну с Россией, проигранную Наполеоном, переиграть?
    Найманчик
    Найманчик
    сегодня в 16:59
    Справедливости ради стойт признать что Аргов протащили до финала! Все это видят. Сколько им желтых, красных не дали. Сколько левых пеналей поставили в их пользу. Например в финале: де паулю нужно было давать два желтых так же варатарю за выхожки второу желтую и у него красная а там замены кончились пришлось бы одному из полевых в ворота стать. Еще в одном голе аргов два игрока на бровке аргов были на поле, по спрведливости надо было отменять гол. Всем видно и очевидно что чинам в фифа была выгодня что бы французы второй раз подряд не стали чемпионами.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 16:54
    Тогда и полуфинал Франция-Марокко должен быть переигран!
    А вообще аргентинцы с юмором подошли к теме, особенно порадовало в концовке про Мбаппе:
    "Мы хотим того, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси — лучший футболист в истории, а Мбаппе — его сын".
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    сегодня в 16:51
    Это они ещё в РПЛ не играли)))
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 16:50
    Все верно. Французским нытикам пора успокоиться, кроме того за такую сборную должно быть стыдно, где 95% не французы, а африканские мигранты
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 16:49
    bkjdd356m4e6
    bkjdd356m4e6
    сегодня в 16:41
    Чемпионат давно уже завершился, странно читать эти строки
    Гость
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