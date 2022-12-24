«Франция, прекращай ныть!» — аргентинские болельщики создали петицию

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сегодня, 16:22

Аргентинские болельщики создали петицию с требованием, чтобы поклонники сборной Франции перестали просить переиграть финальный матч чемпионата мира 2022, в котором победила Аргентина.

Петиция аргентинцев под названием «Франция, прекращай ныть!» создана в ответ на требование французов переиграть финальный поединок мундиаля из-за «несправедливого судейства». Прошение поклонников южноамериканской команды уже подписали свыше 250 тысяч человек. В описании документа сказано: