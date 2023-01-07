Абаскаль не уйдёт из «Спартака» зимой

По информации источника, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не планирует зимой покидать клуб.
Ранее появилась информация о том, что специалист имеет предложение от команды из чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и рассматривает всерьёз.
Это не соответствует действительности и контракт тренера защищен со стороны «красно-белых». Действующее соглашение Абаскаля с москвичами рассчитано до 30 июня 2024 года.
Глупо уходить, не проведя даже один сезон. Тем более у Абаскаля в Спартаке неограниченный кредит доверия и его считают открытием РПЛ.
Глупо уходить, не проведя даже один сезон. Тем более у Абаскаля в Спартаке неограниченный кредит доверия и его считают открытием РПЛ.