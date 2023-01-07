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Абаскаль не уйдёт из «Спартака» зимой

сегодня, 17:35

По информации источника, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не планирует зимой покидать клуб.

Ранее появилась информация о том, что специалист имеет предложение от команды из чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и рассматривает всерьёз.

Это не соответствует действительности и контракт тренера защищен со стороны «красно-белых». Действующее соглашение Абаскаля с москвичами рассчитано до 30 июня 2024 года.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 18:44
Мне кажется человек, который переезжал в Россию в такой политической обстановке, в первую очередь большой профессионал, и ему важна интересная работа, которую он захочет довести до какого-то логического конца.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:32
Пока у него все нормально и зачем уходить...??? Все на мази , как личный контракт так и результаты...
drug01
drug01
сегодня в 18:27
Зачем ему уходить, он заказал защитника нового
протон
протон
сегодня в 17:57
А чё уходить-то? Он пришёл, когда воблу подвезли уже, все расклады знал
makkie
makkie
сегодня в 17:53
Ну и хорошо!
Глупо уходить, не проведя даже один сезон. Тем более у Абаскаля в Спартаке неограниченный кредит доверия и его считают открытием РПЛ.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:49
Потеря Абаскаля станет серьезным ударом по Спартаку! Впервые за долгое время в команду пришел действительно нормальный тренер, которому дают более менее спокойно работать, стараются подписывать игроков которых просит тренер, выжимает максимум из того что имеет, молодых игроков использует, и вроде как все у красно-белых начало налаживаться, как вдруг такие новости.....надеюсь хотя бы этот сезон отработает до конца!
lotsman
lotsman
сегодня в 17:48
Не уйдёт зимой, так сбежит летом.))
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