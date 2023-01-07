Абаскаль не уйдёт из «Спартака» зимой

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сегодня, 17:35

По информации источника, главный тренер «Спартака» не планирует зимой покидать клуб.

Ранее появилась информация о том, что специалист имеет предложение от команды из чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и рассматривает всерьёз.

Это не соответствует действительности и контракт тренера защищен со стороны «красно-белых». Действующее соглашение Абаскаля с москвичами рассчитано до 30 июня 2024 года.