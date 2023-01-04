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Галактионова в молодёжной сборной может сменить тренер из системы РФС

вчера, 08:19

В молодёжной сборной России может появиться новый главный тренер.

Нынешний наставник национальной команды Михаил Галактионов, вероятно, сосредоточится на работе в «Локомотиве», который недавно возглавил. Сменщиком Галактионова может стать один из специалистов, работающих в системе РФС.

Окончательное решение будет принято после общения с нынешним главным тренером, а также после того, как РФС определится с заменой.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:03
Юран ждёт приглашения.
протон
протон
вчера в 10:31
Логичное решение, только, если честно, не особо верится в успех Галактионова в Локо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:08, ред.
Посмотрим...Может и есть смысл, а то мы уже привыкли в прошлом году,что один переход тренера убивает сразу две команды-прошлую и нынешнюю.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:16
Неужели у нас закончились тренеры, специалисты своего дела
dqvqgek5a9um
dqvqgek5a9um
вчера в 09:00
Шило на мыло менять - только время терять
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:43, ред.
Сколько только не велось разговоров о совместительстве работы в клубе и в сборной на любом уровне.
Такие разговоры были всегда и во все времена, так как для СССР и России, да и остального постсоветского пространства.
Тут есть свои плюсы, но и минусы есть. Есть масса удачных примеров совмещения, а есть как говориться не там не тут.

Опять же надо смотреть на ситуацию. В советское время была своя история, было больше времени, в современном же футболе график более напряжённый и трудно разорваться на два лагеря.
Последний пример Карпин сборная и Ростов.
Став главным хотел потянуть два одеяла, но вскоре понял, что не потянет и покинул тренерский мостик Ростова. После определённых событий в мире стал снова совмещать работу в клубе и сборной. Думаю на данном этапе совмещение скорее всего идёт во благо.

В данном случае Галактионову предстоит очень напряжённая работа и ему совсем будет не до молодёжной сборной.

Так что совмещение скорее всего здесь не пойдёт на пользу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:39
Круговорот тренеров в футболе...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:28
Тренер РФС звучит громко.
ДСА
ДСА
вчера в 08:28
В общем и в сборной и в клубе этот тренер наследил, до конца ничего не доделал, всё бросил и ушел за длинным рублем в Локомотив.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:24
Так кто он, этот тренер?
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