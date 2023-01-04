Галактионова в молодёжной сборной может сменить тренер из системы РФС

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вчера, 08:19

В молодёжной сборной России может появиться новый главный тренер.

Нынешний наставник национальной команды , вероятно, сосредоточится на работе в «Локомотиве», который недавно возглавил. Сменщиком Галактионова может стать один из специалистов, работающих в системе РФС .