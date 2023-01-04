Галактионова в молодёжной сборной может сменить тренер из системы РФС

В молодёжной сборной России может появиться новый главный тренер.
Нынешний наставник национальной команды Михаил Галактионов, вероятно, сосредоточится на работе в «Локомотиве», который недавно возглавил. Сменщиком Галактионова может стать один из специалистов, работающих в системе РФС.
Окончательное решение будет принято после общения с нынешним главным тренером, а также после того, как РФС определится с заменой.
Такие разговоры были всегда и во все времена, так как для СССР и России, да и остального постсоветского пространства.
Тут есть свои плюсы, но и минусы есть. Есть масса удачных примеров совмещения, а есть как говориться не там не тут.
Опять же надо смотреть на ситуацию. В советское время была своя история, было больше времени, в современном же футболе график более напряжённый и трудно разорваться на два лагеря.
Последний пример Карпин сборная и Ростов.
Став главным хотел потянуть два одеяла, но вскоре понял, что не потянет и покинул тренерский мостик Ростова. После определённых событий в мире стал снова совмещать работу в клубе и сборной. Думаю на данном этапе совмещение скорее всего идёт во благо.
В данном случае Галактионову предстоит очень напряжённая работа и ему совсем будет не до молодёжной сборной.
Так что совмещение скорее всего здесь не пойдёт на пользу.
Такие разговоры были всегда и во все времена, так как для СССР и России, да и остального постсоветского пространства.
Тут есть свои плюсы, но и минусы есть. Есть масса удачных примеров совмещения, а есть как говориться не там не тут.
Опять же надо смотреть на ситуацию. В советское время была своя история, было больше времени, в современном же футболе график более напряжённый и трудно разорваться на два лагеря.
Последний пример Карпин сборная и Ростов.
Став главным хотел потянуть два одеяла, но вскоре понял, что не потянет и покинул тренерский мостик Ростова. После определённых событий в мире стал снова совмещать работу в клубе и сборной. Думаю на данном этапе совмещение скорее всего идёт во благо.
В данном случае Галактионову предстоит очень напряжённая работа и ему совсем будет не до молодёжной сборной.
Так что совмещение скорее всего здесь не пойдёт на пользу.