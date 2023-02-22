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Дзюба — лучший игрок матча «Локомотив» — «Спартак»

вчера, 22:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1).

Форвард провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:48
Артем, кстати, удивил. Очень в не плохой форме. И это почти без предсезонки!!!!!
Может принести очень много пользы. Главное, чтобы без травм. Потому что в его возрасте восстановиться будет уже сложнее.
Если будут правильно его использовать - Локо получит свой гешефт.
Мне интересно сколько отборов и перехватов было за игру у полузащитников Спартака Пруцев-Игнатов-Мелешин выбирай любого на лучшего
Дзюба для Локо находка. Он вдохнет энергию в это сборище без хребетных, ленивых, так называемых мастеров. Дзюба, при всех своих недостатках боец. Кстати таким был Денисов, который очень много пользы принес.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:58
Пруцев "лучшего" заслужил больше . И гол забил ,и пахал как лошадь весь матч . Ну ,Дзюба так Дзюба .
ABir
ABir
вчера в 23:11
Артём неплохо смотрелся весь матч. Скорости конечно уже не хватает, но за счёт опыта и габаритов имел реальные голевые моменты. Хорошо, что не забил. Но в целом, если будет играть с такой же самоотдачей, то безусловно принесёт пользу Локомотиву.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:54
Полностью согласен- Артем держал в напряжении защиту соперника, обострял игру. Похоже, впишется в тренерскую концепцию. Удачи- ему и Локо!
Сп62
Сп62
вчера в 22:40
Дзюба отыграл на пять, Пруцев на шесть.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:31
Ну раз Дзюба лучший то с Локо все понятно!
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 22:29
Самое стёбное голосование 🥳
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:24
Первый тайм Дзюба лучший?

А что думает по этому поводу ... хотя бы Баринов?

Аванс?)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:22
Разве что вверху был хорош со своими отталкиваниями
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:21
Как бы кто не относился к Дзюбе , но он играет в футбол и достойно смотрится, что и доказал в сегодняшнем матче ! Удачи тебе Артемий с Локо !
Futurista
Futurista
вчера в 22:19
Аванс получен...теперь бы Дзюбе доиграть до получки)...
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