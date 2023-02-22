Дзюба — лучший игрок матча «Локомотив» — «Спартак»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1).
Форвард провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1).
Форвард провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.
Может принести очень много пользы. Главное, чтобы без травм. Потому что в его возрасте восстановиться будет уже сложнее.
Если будут правильно его использовать - Локо получит свой гешефт.
Мне интересно сколько отборов и перехватов было за игру у полузащитников Спартака Пруцев-Игнатов-Мелешин выбирай любого на лучшего
Дзюба для Локо находка. Он вдохнет энергию в это сборище без хребетных, ленивых, так называемых мастеров. Дзюба, при всех своих недостатках боец. Кстати таким был Денисов, который очень много пользы принес.
Может принести очень много пользы. Главное, чтобы без травм. Потому что в его возрасте восстановиться будет уже сложнее.
Если будут правильно его использовать - Локо получит свой гешефт.
Мне интересно сколько отборов и перехватов было за игру у полузащитников Спартака Пруцев-Игнатов-Мелешин выбирай любого на лучшего
Дзюба для Локо находка. Он вдохнет энергию в это сборище без хребетных, ленивых, так называемых мастеров. Дзюба, при всех своих недостатках боец. Кстати таким был Денисов, который очень много пользы принес.
А что думает по этому поводу ... хотя бы Баринов?
Аванс?)
А что думает по этому поводу ... хотя бы Баринов?
Аванс?)