Федерация футбола Испании присоединилась к процессу по «делу Негрейры».

Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) присоединилась к процессу по «делу Негрейры» после того, как жалоба прокуратуры в связи с выплатами «Барселоной» денежных сумм бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре была принята к рассмотрению Следственным судом.
RFEF, проанализировав ситуацию, отправила отчёт Департамента профессиональной этики Федерации и всю документацию директору УЕФА по профессиональной этике.
Федерация с самого начала сотрудничает с компетентными органами, она также инициировала внутреннее расследование.
я таких групп наберу несколько и все скажут что доки железяка.
ничего ты не знаешь точно а защищать пытаешься
я таких групп наберу несколько и все скажут что доки железяка.
ничего ты не знаешь точно а защищать пытаешься
"Потому все и присоединяются", это аргумент мощный, вот они доказательства, все присоединяются по указке сверху.
Известная практика, когда все подмазываются к общему делу.
"Потому все и присоединяются", это аргумент мощный, вот они доказательства, все присоединяются по указке сверху.
Известная практика, когда все подмазываются к общему делу.
другие результаты маловероятны
другие результаты маловероятны
Там написано, Барселона платила Негрейдо для дальнейшей работы с судейским корпусом.
Там написано, Барселона платила Негрейдо для дальнейшей работы с судейским корпусом.
откуда информация то? от одного адвоката (ноунейма) которое напечатали в газете?
откуда информация то? от одного адвоката (ноунейма) которое напечатали в газете?
Кто немного хоть понимает в чём вообще эта проблема заключается, тот догадывается что речь идёт о более глобальном . Это противостояние двух конкурирующих кланов между официальными гегемонами в сфере футбола, это ФИФА и УЕФА и те кто хочет им себя противопоставить, это боссы топ клубов в лице созидателей такого проекта как Суперлига . И как только всплывает опять слух где-то о Суперлиге , то сразу происходит противостояние со стороны УЕФА и ФИФА против именно тех клубов которые хотят участвовать в проекте Суперлиги. Ювентус точно ощутил на себе это . А с переизбраннием Инфантино на второй срок , теперь и Барселона почувствовала тоже самое. И про Суперлигу лучше и не вспоминать. Это если очень коротко, моё субъективное мнение по всей этой ситуации.
Кто немного хоть понимает в чём вообще эта проблема заключается, тот догадывается что речь идёт о более глобальном . Это противостояние двух конкурирующих кланов между официальными гегемонами в сфере футбола, это ФИФА и УЕФА и те кто хочет им себя противопоставить, это боссы топ клубов в лице созидателей такого проекта как Суперлига . И как только всплывает опять слух где-то о Суперлиге , то сразу происходит противостояние со стороны УЕФА и ФИФА против именно тех клубов которые хотят участвовать в проекте Суперлиги. Ювентус точно ощутил на себе это . А с переизбраннием Инфантино на второй срок , теперь и Барселона почувствовала тоже самое. И про Суперлигу лучше и не вспоминать. Это если очень коротко, моё субъективное мнение по всей этой ситуации.