Федерация футбола Испании присоединилась к процессу по «делу Негрейры».

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вчера, 15:36

Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) присоединилась к процессу по «делу Негрейры» после того, как жалоба прокуратуры в связи с выплатами «Барселоной» денежных сумм бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре была принята к рассмотрению Следственным судом.

RFEF, проанализировав ситуацию, отправила отчёт Департамента профессиональной этики Федерации и всю документацию директору УЕФА по профессиональной этике.

Федерация с самого начала сотрудничает с компетентными органами, она также инициировала внутреннее расследование.