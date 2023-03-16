Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИспания. Примера 2022/2023

Федерация футбола Испании присоединилась к процессу по «делу Негрейры»

вчера, 15:36

Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) присоединилась к процессу по «делу Негрейры» после того, как жалоба прокуратуры в связи с выплатами «Барселоной» денежных сумм бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре была принята к рассмотрению Следственным судом.

RFEF, проанализировав ситуацию, отправила отчёт Департамента профессиональной этики Федерации и всю документацию директору УЕФА по профессиональной этике.

Федерация с самого начала сотрудничает с компетентными органами, она также инициировала внутреннее расследование.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 14:43
Тебя не устраивает, что против Барсы нет доказательств? Поэтому группа юристов превратились в группу ноунеймов?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:30
от группы ноунеймов.
я таких групп наберу несколько и все скажут что доки железяка.
ничего ты не знаешь точно а защищать пытаешься
Agamaga........
Agamaga........ ответ Silverhand (раскрыть)
вчера в 21:29
Факт платежей Барселоны Негрейре установлен. Барса платил ЗАВЫШЕННУЮ цену за услуги, о которых сообщал ОФИЦИАЛЬНО. Однако истинная цель этих платежей пока не доказана.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 21:23
От группы юристов! пока прокуратура не предоставит какие-либо доказательства, выдвинутые обвинения «не имеют силы».
"Потому все и присоединяются", это аргумент мощный, вот они доказательства, все присоединяются по указке сверху.
Известная практика, когда все подмазываются к общему делу.
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:35
Гнилая ситуация со всем этим
112910415
112910415
вчера в 18:14
хорошо заработают адвокаты
другие результаты маловероятны
6ebzchtqd55s
6ebzchtqd55s
вчера в 18:01
ФФИ сама виновна в этой ситуации.
Gahi
Gahi
вчера в 17:57
Лёд тронулся, товарищи! ПрОцесс пошёл! И куда приведёт этот айсберг, сложно сказать, когда его хотят растопить таким образом, потому что он белый.
lotsman
lotsman
вчера в 17:41
Видимо решили совсем уничтожить Барселону.
Silverhand
Silverhand ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:33
А теперь если внимательно почитать обвинительную жалобу прокуратуру
Там написано, Барселона платила Негрейдо для дальнейшей работы с судейским корпусом.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:14
потому все и присоединяются дружно, что пустяковина)
откуда информация то? от одного адвоката (ноунейма) которое напечатали в газете?
ДСА
ДСА
вчера в 17:02
Уж федерации точно не выгодно наказание Барселоны. Интерес к футболу резко сократится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:29
Федерация футбола Испании присоединилась к процессу по «делу Негрейры».
Кто немного хоть понимает в чём вообще эта проблема заключается, тот догадывается что речь идёт о более глобальном . Это противостояние двух конкурирующих кланов между официальными гегемонами в сфере футбола, это ФИФА и УЕФА и те кто хочет им себя противопоставить, это боссы топ клубов в лице созидателей такого проекта как Суперлига . И как только всплывает опять слух где-то о Суперлиге , то сразу происходит противостояние со стороны УЕФА и ФИФА против именно тех клубов которые хотят участвовать в проекте Суперлиги. Ювентус точно ощутил на себе это . А с переизбраннием Инфантино на второй срок , теперь и Барселона почувствовала тоже самое. И про Суперлигу лучше и не вспоминать. Это если очень коротко, моё субъективное мнение по всей этой ситуации.
dok66
dok66
вчера в 15:54
Так уда ж она денется , если в ее хозяйстве идет такой разбор .И скорее всего встанет на защиту клубов .
Silverhand
Silverhand
вчера в 15:53
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 15:49
    В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что «Барселона» покупала судей. На сегодняшний день это лишь домыслы. Без доказательств вынести какое-либо наказание невозможно.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     