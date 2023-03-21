Команда Холанда против Хвичи, Нидерланды – без де Йонга. Анализируем заявки сборных на отбор Евро-2024

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сегодня, 15:11

Есть изменения.

На ближайшую неделю остаемся без клубного футбола – сборная России проведет 2 товарищеских матча, а остальным европейским сборным предстоит начать отбор к Евро-2024. Свои заявки национальные команды уже объявили, отмечаем интересные тенденции.

Старички еще в строю

И таких несколько. Начнем с Криштиану Роналду в сборной Португалии. Центрфорвард, даже перейдя в «Аль-Наср», остается главной звездой своей национальной команды. Новый главный тренер португальцев Роберто Мартинес решил не портить сразу отношения с Криштиану и позвал его на матчи с командами Лихтенштейна и Люксембурга. Пока статус соперников позволяет не брать в расчет сложный характер 38-летнего нападающего. Да и в чемпионате Саудовской Аравии он держит марку – забил 9 голов и отдал 2 ассиста в 8 матчах национального первенства.

Так это решение объясняет сам Роберто Мартинес:

Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст.

К слову, интересно, кого наставник сделает основным форвардом. Высокая результативность в Саудовской Аравии и статус неприкасаемого – это, конечно хорошо. Но и 9 мячей Рамуша в 2023 году смотрятся внушительно – на ЧМ -2022 Гонсалу уже выигрывал конкуренцию у Роналду, может повторить.

Хорваты не могут без Луки Модрича – он незаменим в ключевом для «шашечных» сочетании центральных полузащитников с Ковачичем и Брозовичем. Да и сам 37-летний хавбек после ЧМ заявлял, что не собирается завершать карьеру в сборной. В марте хорватам играть с Уэльсом и Турцией.

И напоследок – Златан Ибрагимович в сборной Швеции. Не играл за национальную команду с марта прошлого года. Пропустил большую часть сезона, восстанавливаясь после травмы. Успел провести в Серии А лишь 4 матча и забил 1 гол. Но все равно Янне Андерссон включил его в заявку. Ждем шедевральных голов в ворота Бельгии и Азербайджана.

Противостояние нового поколения

Помимо топ-встреч будет интересно следить за индивидуальными противостояниями. Одно из первых, которое бросается в глаза – Кварацхелия против Холанда. Это главные алмазы в составах проходных сборных Грузии и Норвегии. Без них перспективы этих команды были бы в разы хуже. Однако Эрлинг не сможет сыграть в этой встрече из-за травмы.

Грузинский дриблер стремительно ворвался на футбольный олимп, разорвав Серию А в дебютный сезон. Сейчас в его активе 12 голов и 10 ассистов по итогам 23 матчей чемпионата.

Другое столкновение произойдет в матче Англии и Украины. В ходе переговоров по продаже Михаила Мудрика представители «Шахтера» неоднократно сравнивали вингера с Джеком Грилишем – игроком с похожим набором качеств, за которого «Ман Сити» выложил 117 млн евро. И заявляли, что их футболист ничуть не хуже англичанина. В итоге Михаила за похожую сумму выкупил «Челси». Параллелей между этими футболистами достаточно – оба обладают высокой скоростью, за обоих английские гранды заплатили большие деньги. Оба попали в составы своих сборных на мартовские матчи. Осталось выяснить, кто будет ярче в очном противостоянии.

Уходит эпоха

Незаметно с повестки матчей сборных уходят привычные имена. В очередной раз сборная Франции будет играть без Карима Бензема – нападающий из-за травмы не попал на ЧМ -2022, но незадолго до финала выяснилось, что он восстановился и вполне мог принять участие в решающей встрече. Напряженные отношения с Дидье Дешамом больше никак не исправить – и Карим объявил о завершении карьеры в сборной. Помимо обладателя «Золотого мяча» французы не досчитаются и своего основного голкипера – два финала ЧМ подряд стали для Льориса, капитана национальной команды, высшей точкой. И он предпочел уйти на пике. Дешаму предстоит выбирать первого номера между Ареоля, Меньяном и Самба.

Значительные изменения наблюдаются в составе сборной Испании – новый тренер Луис де ла Фуэнте вызвал всего 11 участников ЧМ -2022. И, к сожалению, среди игроков сборной больше не будет Серхио Бускетса – многолетний лидер «красной фурии» объявил о завершении карьеры в сборной. Последним из легендарного трио Иньеста-Хави-Бускетс. Теперь нужно найти напарника для новой системообразующей связки Гави-Педри.

Процесс смены поколений протекает и на позиции вратаря. Давид Де Хеа в МЮ играет лучше, по сравнению с предыдущим сезоном – но теперь можно с уверенностью сказать, что его время в национальной команде ушло.

Сборная Уэльса – без Гарета Бэйла. Сборная Германии временно – без Мануэля Нойера и Томаса Мюллера. А Нидерланды – без Френки де Йонга. Завершать карьеру в сборной молодой полузащитник, само собой не собирается – дело в повреждении. Хавбек «Барселоны» получил травму во время матча против мадридского «Реала». На восстановление уйдет порядка двух недель. Голландцам без Френки придется несладко – если с Гибралтаром его можно будет заменить, то вот против Франции придется попотеть.