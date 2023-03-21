Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции дал комментарий касательно того, что нападающий ПСЖ станет новым капитаном национальной команды.

Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн – вице-капитан.

Килиан по всем параметрам подходит и готов принять эту роль. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри коллектива.