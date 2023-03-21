Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий касательно того, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе станет новым капитаном национальной команды.
Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн – вице-капитан.
Килиан по всем параметрам подходит и готов принять эту роль. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри коллектива.
что делает, вот уже много лет, сборная, кто что не говорил, у французов всегда была слаженной и одной из сильнейших команд мира! Всегда смотрю и часто отдаю предпочтение Франции за очень современную, красивую игру!!! Удачи в отборочных!
что делает, вот уже много лет, сборная, кто что не говорил, у французов всегда была слаженной и одной из сильнейших команд мира! Всегда смотрю и часто отдаю предпочтение Франции за очень современную, красивую игру!!! Удачи в отборочных!