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Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции

вчера, 19:14

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий касательно того, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе станет новым капитаном национальной команды.

Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн – вице-капитан.

Килиан по всем параметрам подходит и готов принять эту роль. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри коллектива.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:01
Сборная Франции превратилась в сборную Нигерии....
shur
shur
вчера в 20:05, ред.
...насколько я помню у Бензема были проблемы с законом и соответственно попаданием в сборную, а в целом Дидье знает
что делает, вот уже много лет, сборная, кто что не говорил, у французов всегда была слаженной и одной из сильнейших команд мира! Всегда смотрю и часто отдаю предпочтение Франции за очень современную, красивую игру!!! Удачи в отборочных!
протон
протон
вчера в 19:35
Не справедливо по отношению к Антуану.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:34
Многие восприняли это решение "в штыки" - ждём развития событий.
Гость
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