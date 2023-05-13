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В «Интере» отреагировали на слухи, что Онана может перейти в «Челси»

сегодня, 12:49

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о том, что вратарь Андре Онана может перейти в «Челси» за 40 млн евро.

Онана уходит за 40 миллионов евро? Я бы это исключил, честно. Мы думаем, что он останется. Мы не получали никаких предложений, и Онана счастлив в Милане, он хочет остаться здесь. Мы не планируем его продавать.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:15
«Мы не получали никаких предложений»

Этим всё понятно становится.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 12:59
Добрый день!
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