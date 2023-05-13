В «Интере» отреагировали на слухи, что Онана может перейти в «Челси»

Генеральный директор «Интера» прокомментировал слухи о том, что вратарь может перейти в «Челси» за 40 млн евро.

Онана уходит за 40 миллионов евро? Я бы это исключил, честно. Мы думаем, что он останется. Мы не получали никаких предложений, и Онана счастлив в Милане, он хочет остаться здесь. Мы не планируем его продавать.