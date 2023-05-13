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«Манчестер Юнайтед» сделал крупное предложение защитнику «Наполи»

сегодня, 00:32

«Манчестер Юнайтед» сделал очень крупное предложение защитнику «Наполи» Ким Мин-Джэ.

Сообщается, что несколько недель назад состоялась встреча между окружением футболиста и представителями английского клуба. Отмечается, что манкунианцы готовы дать южнокорейскому игроку большой контракт уровня звёздного форварда, а также могут предложить почти гарантированное место в основном составе команды, так как будущее Харри Магуайра в МЮ под вопросом, а Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан склонны к частым травмам.

В контракте Ким Мин-Джэ прописана сумма отступных в размере 60 млн евро. Интерес к защитнику также проявляют «Ливерпуль» и ПСЖ.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:55
Разберут Наполи
Gahi
Gahi
сегодня в 02:00
Достаточно качественный защитник, хорошо читает игру надёжный в обороне. Удачи
865n8tyuyeqm
865n8tyuyeqm
сегодня в 01:50
Сильный защитник, способный играть за топклуб, поэтому предложения ещё будут
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