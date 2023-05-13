«Манчестер Юнайтед» сделал крупное предложение защитнику «Наполи»

«Манчестер Юнайтед» сделал очень крупное предложение защитнику «Наполи» Ким Мин-Джэ.
Сообщается, что несколько недель назад состоялась встреча между окружением футболиста и представителями английского клуба. Отмечается, что манкунианцы готовы дать южнокорейскому игроку большой контракт уровня звёздного форварда, а также могут предложить почти гарантированное место в основном составе команды, так как будущее Харри Магуайра в МЮ под вопросом, а Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан склонны к частым травмам.
В контракте Ким Мин-Джэ прописана сумма отступных в размере 60 млн евро. Интерес к защитнику также проявляют «Ливерпуль» и ПСЖ.