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Моуриньо в шестой раз в карьере вышел в финал еврокубка

сегодня, 00:18

«Рома» вышла в финал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Байер» (1:0, 0:0).

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо в шестой раз в карьере вывел команду в финал еврокубка. Ранее под руководством португальца до решающей игры доходили «Порту» (Кубок УЕФА 2002/03 и Лига чемпионов 2003/04), «Интер» (ЛЧ 2009/10), «Манчестер Юнайтед» (ЛЕ 2016/17) и нынешний клуб специалиста — «Рома» (Лига Конференций 2021/22). Во всех случаях подопечные Моуриньо одерживали победу.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 09:48, ред.
Мауру надо продолжить свою традицию побед в финалах еврокубков. Севилью пора остановить. Удачи Роме!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:34
Че ты Вася несешь!!?? В европе пару клубов,еще с таким бюджетом,как Ман.Сити,а остальные,по твоему тоже паркуют автобусы?!! В том же Брайтоне,или Астон Виле,бюджет в разы меньше,но автобусом и не пахнет,это его стиль,что в Челси парковал,что с Интером,даже в финале лч,против Баварии,после забитого гола,сразу закрылся наглухо!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:58
Его достижением, как тренера, можно назвать только Порту.
gqtnr45a5xyg
gqtnr45a5xyg
сегодня в 04:53
В этот раз в финале он проиграет
zim289
zim289 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 02:36
Очередная дичь от хейтер_очка
Моур не в МанСити работает, чтобы от атаки играть.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:49
Очередной финал вымученный,очередным автобусом!!!
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:28
Вы самый тихий и преданный игрок на этом сайте. Очень хтел бы с вами познакомиться. У Вас мало слов, больше дела. Вот чисто от сердца Вы молодец.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:27
Неплохой победный наборчик особенного.. 👏..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:21, ред.
Можно как угодно относится к "Особенному", но то что он добился многого в футболе у него не отнимешь.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 00:20
Молодец, как всегда на опыте, а я верил совсем в других, ничего у Хаби в следующем году всё будет.
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