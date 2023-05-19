Моуриньо в шестой раз в карьере вышел в финал еврокубка

«Рома» вышла в финал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Байер» (1:0, 0:0).
Главный тренер римлян Жозе Моуриньо в шестой раз в карьере вывел команду в финал еврокубка. Ранее под руководством португальца до решающей игры доходили «Порту» (Кубок УЕФА 2002/03 и Лига чемпионов 2003/04), «Интер» (ЛЧ 2009/10), «Манчестер Юнайтед» (ЛЕ 2016/17) и нынешний клуб специалиста — «Рома» (Лига Конференций 2021/22). Во всех случаях подопечные Моуриньо одерживали победу.
Моур не в МанСити работает, чтобы от атаки играть.
Моур не в МанСити работает, чтобы от атаки играть.