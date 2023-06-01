Андрей Лунёв тренируется на базе «Зенита». Вратарь находится без клуба

Вратарь Андрей Лунёв тренируется на базе «Зенита».
По данным источника, голкипер проводит индивидуальные занятия на базе питерского клуба в Удельном парке. Лунёв, который находится без клуба после ухода из «Байера», попросил предоставить ему такую возможность, руководство «Зенита» пошло навстречу бывшему игроку.
Отмечается, что чемпионы России не рассматривают вариант с подписанием Лунёва.
Просидел на заморской лавке как пенсионер в регистратуре по месту жительства)
Просидел на заморской лавке как пенсионер в регистратуре по месту жительства)