Андрей Лунёв тренируется на базе «Зенита». Вратарь находится без клуба

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вчера, 13:28

Вратарь тренируется на базе «Зенита».

По данным источника, голкипер проводит индивидуальные занятия на базе питерского клуба в Удельном парке. Лунёв, который находится без клуба после ухода из «Байера», попросил предоставить ему такую возможность, руководство «Зенита» пошло навстречу бывшему игроку.

Отмечается, что чемпионы России не рассматривают вариант с подписанием Лунёва.