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Андрей Лунёв тренируется на базе «Зенита». Вратарь находится без клуба

вчера, 13:28

Вратарь Андрей Лунёв тренируется на базе «Зенита».

По данным источника, голкипер проводит индивидуальные занятия на базе питерского клуба в Удельном парке. Лунёв, который находится без клуба после ухода из «Байера», попросил предоставить ему такую возможность, руководство «Зенита» пошло навстречу бывшему игроку.

Отмечается, что чемпионы России не рассматривают вариант с подписанием Лунёва.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:46
Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Лунёв за бугром забыл об этом.
lotsman
lotsman
вчера в 18:43
Лунёв без клуба? Так ищи клуб. Чего в Зените отираться?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:11
Во даёт. То в суд на Зенит подаёт, то вернулся как бедный родственник.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:37
Вернулся с иностранной вахты!?
Просидел на заморской лавке как пенсионер в регистратуре по месту жительства)
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