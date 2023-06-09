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Женская сборная России осталась на 24-м месте в рейтинге ФИФА

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протон
протон
вчера в 16:39
Удивительно, Китай и Канада в женском футболе топы, а в мужском днище)) КНДР тоже вроде также
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:53
Добрый день.
Постараемся сделать всё возможное. Можете смело об этом напомнить в теге в следующий раз.
shlomo2
shlomo2 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:41
Добра Вам! Благодарю за разъяснения. Просьба к Вам. Если я еще когда ни будь что то выиграю, то пришлите мне пожалуйста еще раз такую кружку если это возможно.
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