Женская сборная России осталась на 24-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд.
Лидером является сборная США. В топ-20 Испания стала выше Канады, а Бразилия обошла Нидерланды. Российская команда осталась на 24-й позиции.
ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд.
Лидером является сборная США. В топ-20 Испания стала выше Канады, а Бразилия обошла Нидерланды. Российская команда осталась на 24-й позиции.
Постараемся сделать всё возможное. Можете смело об этом напомнить в теге в следующий раз.
Постараемся сделать всё возможное. Можете смело об этом напомнить в теге в следующий раз.