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Форвард «Краснодара» вошёл в топ-20 дриблёров мира до 23 лет

сегодня, 10:40

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список лучших дриблёров мира в возрасте до 23 лет за последний год.

Анализировались матчи национальных чемпионатов в соответствии с индексом, объединяющим частоту и процент успешных обводок, а также спортивный уровень партнёров игроков по команде и соперника.

В список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1500 минут в лигах.

Первым в рейтинге стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, второе место занял форвард «Сантоса» Ангело Боржес, а замкнул тройку полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Также в десятку попали Мохаммед Кудус («Аякс»), Родриго Силва («Реал»), Луис Энрике («Бетис»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Факундо Буананотте («Брайтон»), Николас Уильямс («Атлетик») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

В рейтинг попал нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, он занял 17-е место.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 12:57
В подсчёте различного рода телодвижений,выдаваемых за достижение,или потенциал.А всё это сидит на лавке.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 12:23
В чём заключается цирк в данном случае?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:20
Человечий цирк.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:01
ну да, это явно не Ахметов, обводящий одного и того же соперника три раза за эпизод
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:43
В Краснодаре сейчас конкуренция...
Сидит на лавочке...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:42
Ну и хорошо, а что с этого???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:31
А я, наблюдая за ним, вообще дриблинга не заметил. Банальный проброс мяча и быстрый бег. Это есть, а дриблинг????
makkie
makkie
сегодня в 11:29
Только он лавочник сейчас.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:08
В Краснодаре его похоже не очень ценят.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:42
Только его на поле выпускают настолько редко, что все о нем уже забыли
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