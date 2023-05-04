Форвард «Краснодара» вошёл в топ-20 дриблёров мира до 23 лет

1683186021

сегодня, 10:40

Международный центр спортивных исследований ( CIES Football Observatory) опубликовал список лучших дриблёров мира в возрасте до 23 лет за последний год.

Анализировались матчи национальных чемпионатов в соответствии с индексом, объединяющим частоту и процент успешных обводок, а также спортивный уровень партнёров игроков по команде и соперника.

В список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1500 минут в лигах.

Первым в рейтинге стал нападающий «Реала» , второе место занял форвард «Сантоса» , а замкнул тройку полузащитник «Баварии» . Также в десятку попали («Аякс»), («Реал»), («Бетис»), («Наполи»), («Брайтон»), («Атлетик») и («Манчестер Сити»).

В рейтинг попал нападающий «Краснодара» , он занял 17-е место.