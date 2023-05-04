Форвард «Краснодара» вошёл в топ-20 дриблёров мира до 23 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список лучших дриблёров мира в возрасте до 23 лет за последний год.
Анализировались матчи национальных чемпионатов в соответствии с индексом, объединяющим частоту и процент успешных обводок, а также спортивный уровень партнёров игроков по команде и соперника.
В список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1500 минут в лигах.
Первым в рейтинге стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, второе место занял форвард «Сантоса» Ангело Боржес, а замкнул тройку полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Также в десятку попали Мохаммед Кудус («Аякс»), Родриго Силва («Реал»), Луис Энрике («Бетис»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Факундо Буананотте («Брайтон»), Николас Уильямс («Атлетик») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).
В рейтинг попал нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, он занял 17-е место.
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