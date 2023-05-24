Опубликован рейтинг клубов РПЛ по использованию молодых игроков

Опубликован рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по использованию футболистов до 20 лет в нынешнем чемпионате страны. При составлении списка учитывались только выходы в стартовом составе, выходы на замену не включены в этот расчет.
41 — «Крылья Советов»
37 — «Динамо»
36 — «Локомотив»
30 — «Ростов»
13 — «Зенит»
13 — «Пари НН»
12 — «Спартак»
11 — «Краснодар»
9 — «Оренбург»
5 — ЦСКА
3 — «Химки»
3 — «Сочи»
1 — «Урал»
0 — «Факел»
0 — «Торпедо»
0 — «Ахмат»
Короче, опять не как у людей, не минуты на поле суммарные просто подсчитать, что было бы логично, а своим, особенным путём сделать...
Короче, опять не как у людей, не минуты на поле суммарные просто подсчитать, что было бы логично, а своим, особенным путём сделать...