Опубликован рейтинг клубов РПЛ по использованию молодых игроков

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вчера, 16:32

Опубликован рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по использованию футболистов до 20 лет в нынешнем чемпионате страны. При составлении списка учитывались только выходы в стартовом составе, выходы на замену не включены в этот расчет.

41 — «Крылья Советов»

37 — «Динамо»

36 — «Локомотив»

30 — «Ростов»

13 — «Зенит»

13 — «Пари НН»

12 — «Спартак»

11 — «Краснодар»

9 — «Оренбург»

5 — ЦСКА

3 — «Химки»

3 — «Сочи»

1 — «Урал»

0 — «Факел»

0 — «Торпедо»

0 — «Ахмат»