Холанд, Де Брюйне и Винисиус — в тройке лучших в сезоне по версии Goal

Портал Goal опубликовал топ-21 лучших игроков Европы сезона 2022/23.
Первое место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Вторым стал его партнёр по команде — полузащитник Кевин Де Брюйне. Замкнул тройку форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Полный список выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
2. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
3. Винисиус Жуниор («Реал»).
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ).
5. Харри Кейн («Тоттенхэм»).
6. Рональд Араухо («Барселона»).
7. Виктор Осимхен («Наполи»).
8. Роберт Левандовски («Барселона»).
9. Лионель Месси (ПСЖ).
10. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
11. Родри («Манчестер Сити»).
12. Мартин Эдегор («Арсенал»).
13. Хвича Кварацхелия («Наполи»).
14. Букайо Сака («Арсенал»).
15. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).
16. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд).
17. Антуан Гризманн («Атлетико»).
18. Натан Аке («Манчестер Сити»).
19. Карим Бензема («Реал»).
20. Педри («Барселона»).
21. Ким Мин-Джэ («Наполи»).