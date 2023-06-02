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Холанд, Де Брюйне и Винисиус — в тройке лучших в сезоне по версии Goal

вчера, 13:30

Портал Goal опубликовал топ-21 лучших игроков Европы сезона 2022/23.

Первое место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Вторым стал его партнёр по команде — полузащитник Кевин Де Брюйне. Замкнул тройку форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Полный список выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

2. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

3. Винисиус Жуниор («Реал»).

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ).

5. Харри Кейн («Тоттенхэм»).

6. Рональд Араухо («Барселона»).

7. Виктор Осимхен («Наполи»).

8. Роберт Левандовски («Барселона»).

9. Лионель Месси (ПСЖ).

10. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

11. Родри («Манчестер Сити»).

12. Мартин Эдегор («Арсенал»).

13. Хвича Кварацхелия («Наполи»).

14. Букайо Сака («Арсенал»).

15. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).

16. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд).

17. Антуан Гризманн («Атлетико»).

18. Натан Аке («Манчестер Сити»).

19. Карим Бензема («Реал»).

20. Педри («Барселона»).

21. Ким Мин-Джэ («Наполи»).

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протон
протон
сегодня в 04:44
Винисиус выплакал третье место. Создатели рейтинга перестраховались, чтобы их в расизме не обвинили
shlomo
shlomo
вчера в 14:36
Эрлинг однозначно лучший и его место номер 1.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:36
Радует высокое место Месси . За взятие ЧМ и ЗМ ещё имеют своё давление !))
Köln
Köln
вчера в 13:48
Однозначно бельгиец!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:45
Как всё относительно, бедный Харя в соло почти тащил ТТХ и забил 30 голов, а выше его Мбаппе, который играет в Лиге Фермеров, где даже полумертвый Ляка забивает 20+ мячей.
vx8y9cdvadrw
vx8y9cdvadrw
вчера в 13:41
Рыжий должен победить
Гость
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