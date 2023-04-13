Пиняев и Ренан — самые подорожавшие футболисты РПЛ

Портал Transfermarkt составил список самых подорожавших футболистов РПЛ.
Для нападающего «Зеита» Малкома повышение в 3 млн евро до 27 млн евро стало вторым в сезоне (начинал бразилец сезон со стоимости 22 млн евро). Роберт Ренан подорожал на 4 млн евро, теперь его стоимость составляет 7 млн евро.
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев теперь тоже стоит 7 млн евро (подорожал на 3,5 млн евро).
Уверен, что если в Локо обратятся о покупке Пиняева сумма подскочит в несколько раз. Для Зенита это не менее 50 лямов.
Причём я не шучу, есть примеры. За братьев Миранчуков Зенит начал с 20 лямов, последнее предложение было 50 лямов, на что в Локо сказали удваиваем эту сумму и садимся за стол переговоров, а там видно будет.
Зенит всё понял, что им просто не хотят отдавать игроков и отказался от этой затеи, да и сами игроки не горели желанием играть за Зенит. Такая же история с Бариновым была и с другими игроками кого хотел Зенит купить.
Так, что рыночная цена на трансе ни о чём не говорит, вот за сколько купят, вот столько и стоит.
Уверен, что если в Локо обратятся о покупке Пиняева сумма подскочит в несколько раз. Для Зенита это не менее 50 лямов.
Причём я не шучу, есть примеры. За братьев Миранчуков Зенит начал с 20 лямов, последнее предложение было 50 лямов, на что в Локо сказали удваиваем эту сумму и садимся за стол переговоров, а там видно будет.
Зенит всё понял, что им просто не хотят отдавать игроков и отказался от этой затеи, да и сами игроки не горели желанием играть за Зенит. Такая же история с Бариновым была и с другими игроками кого хотел Зенит купить.
Так, что рыночная цена на трансе ни о чём не говорит, вот за сколько купят, вот столько и стоит.