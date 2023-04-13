Пиняев и Ренан — самые подорожавшие футболисты РПЛ

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вчера, 14:30

Портал Transfermarkt составил список самых подорожавших футболистов РПЛ .

Для нападающего «Зеита» повышение в 3 млн евро до 27 млн евро стало вторым в сезоне (начинал бразилец сезон со стоимости 22 млн евро). подорожал на 4 млн евро, теперь его стоимость составляет 7 млн евро.

Полузащитник «Локомотива» теперь тоже стоит 7 млн евро (подорожал на 3,5 млн евро).