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Пиняев и Ренан — самые подорожавшие футболисты РПЛ

вчера, 14:30

Портал Transfermarkt составил список самых подорожавших футболистов РПЛ.

Для нападающего «Зеита» Малкома повышение в 3 млн евро до 27 млн евро стало вторым в сезоне (начинал бразилец сезон со стоимости 22 млн евро). Роберт Ренан подорожал на 4 млн евро, теперь его стоимость составляет 7 млн евро.

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев теперь тоже стоит 7 млн евро (подорожал на 3,5 млн евро).

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Все комментарии
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 04:31
Г-н Кандауров. Я хоу с вами поспорить н по вашим обвинениям. так ответа и не получил. Извольте разложить по пунктам. Я свои мысли изложил, Вы опротестовали, я получу ответ?
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"Уточни дорогой, на ск подорожал Малком, если его купили за 40 млн, а сейчас просят 27 млн.? Что то с арифметикой не так?"
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Гражданин Кандауров я Вам изложил по полкам ниже прочитайте.
На всех сайтах Малком («Зенит», € 27 (+3) млн). У вас другие источники ?
протон
протон
сегодня в 00:12
Исправьте пожалуйста "Для нападающего «Зеита» Малкома"
протон
протон
вчера в 23:13
Для нападающего «Зеита» Малкома
протон
протон
вчера в 23:11
Г-н Кандауров. Вы так и не прояснили суть вашего вопроса.
Давайте начнем диалог и проясним ситуацию.
Заголовок темы: "Для нападающего "Зенита" Малкома повышение в 3 млн евро до 27 млн евро"
Кстати, тут еще ошибка есть от автора статьи в названии клуба "Зенит".
Что бы убедительно отвечали, думаю, нужно доходчиво и правильно задавать вопрос, как спросили таков и ответ.
"Оставаться в рамках общепринятой корректности."
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А никто эти рамки не переступал и хотелось бы выслушать ваш ответ на заданный вами вопрос. Возможно я недопонял Вас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:34
Г-н "протон"! То, что вы присваиваете себе в качестве поставщика информации, было гораздо более убедительно и доходчиво изложено в заметке. А чтобы убедительно отвечать на поставленные вопросы необходимо:
- вникать в смысл вопроса;
-уметь аргументированно излагать свои мысли;
-оставаться в рамках общепринятой корректности.
Удачи вам, уважаемый, в этом нелегком деле!
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:26
Как не получили? Так я же Вам донес, что стоимость была в 50 млн евро , а в Зенит переходит игрок за 40 млн. Цена падает затем, идет на рост сейчас стоимость игрока 27 млн евро. прогуглите сайт. Ну причем тут бла, бла , бла? Вам преподносят информацию вы отрицаете что черное это белое, так вы аргументируйте свою версию или в чем я ошибаюсь? Я Хочу сказать что Малком немного деградировал в игровом плане так как нет той мотивации как до попадания в клуб. Я с уважением к Вам отношусь поясните свою точку зрения товарищ Кандауров
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:08
К сожалению ответа на свой вопрос не получил. Как обычно, только бла, бла...А жаль
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:40
Более того, Кандауров нужно учесть, что рыночная стоимость игроков в РПЛ будет только падать. Это точно не времена Халка в Зените.
Деградация футбола в России на лицо и регресс более менее топовых футболистов. С кем им соревноваться?
В России футбол и до санкций особо не блистал. Только некими отрезками по эпизодам.
С учетом всех формальностей санкций, введением Фан-ид и бестолковое руководство РФС. позитива нет на далекие года.
Сп62
Сп62
вчера в 20:49
Цены будут расти, как только появятся предложения на того или иного игрока. Как говорится, аппетит приходит во время торговли.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:37
Дорогой многоуважаемый Кандауров! Была цена в 50 млн евро. и 40 млн евро но подешевел в Зените.  
Малком, очевидно, вырос в цене за свою игру – он с отличной статистикой борется за звание лучшего бомбардира чемпионата с голландцем Квинси Промесом из «Спартака». А еще и слухи о возможном летнем трансфере в «ПСЖ» подогревают рынок. Сейчас его рыночная цена – €27 млн.
Вот и весь ответ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:51
Уточни дорогой, на ск подорожал Малком, если его купили за 40 млн, а сейчас просят 27 млн.? Что то с арифметикой не так?
протон
протон
вчера в 18:43
Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:

Роберт Ренан («Зенит», € 7 (+5) млн).
Сергей Пиняев («Локомотив», € 7 (+3,5) млн).
Малком («Зенит», € 27 (+3) млн).
Кади Боржес («Краснодар», € 3 (+1,8) млн).
Фёдор Чалов (цска, € 10 (+1,5) млн).
Иван Обляков (цска, € 7,5 (+1,5) млн).
Руслан Литвинов («Спартак», € 4 (+1,2) млн).
Даниил Денисов («Спартак», € 3,5 (+1) млн).
Данил Пруцев («Спартак», € 3,5 (+1) млн).
Ванья Дркушич («Сочи», € 3 (+1) млнхc)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:19
Рад за Ренана. Но, учитывая манеру его игры, Ренану надо переквалифицироваться в атакующего полузащитника. Толку больше будет. ИМХО.
shur
shur
вчера в 16:45
..Серега, вот сколько стоит 1-ый гол за Сборную России! Ну теперь приедет в Чертаново и всех мороженым угостит! Так держать, сынок!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:24
Торговля, как и Восток, дело тонкое!)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:09
Просто евро обесценилось.
drug01
drug01
вчера в 15:46
Цены растут это приятно. Главное чтобы их игра не меркла. И нос держали на уровне. Здоровья и успешных игр!!
c37hrhatutm4
c37hrhatutm4 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:45
Ну это рыночная стоимость игрока, она может отличаться от реальной.
Уверен, что если в Локо обратятся о покупке Пиняева сумма подскочит в несколько раз. Для Зенита это не менее 50 лямов.
Причём я не шучу, есть примеры. За братьев Миранчуков Зенит начал с 20 лямов, последнее предложение было 50 лямов, на что в Локо сказали удваиваем эту сумму и садимся за стол переговоров, а там видно будет.
Зенит всё понял, что им просто не хотят отдавать игроков и отказался от этой затеи, да и сами игроки не горели желанием играть за Зенит. Такая же история с Бариновым была и с другими игроками кого хотел Зенит купить.
Так, что рыночная цена на трансе ни о чём не говорит, вот за сколько купят, вот столько и стоит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41
Рад за всех, особенно за Пиняева! Растёт на глазах!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:16
7 млн. очень мало для Пиняева.
Как минимум 10-12 лямов должен стоить этот молодой.
очень талантливый игрок.
v9jas62xetx4
v9jas62xetx4
вчера в 14:38, ред.
Пиняев красавчик, перейдя в Локо стал больше играть и прогрессирует на глазах.
Он не только один из лучших в Локо, но и по последним матчям в сборной России.
Будем смотреть как сложится у Пиняева дальше.
От себя лично желаю ему успеха, главное не зазвездиться и без травм.
Гость
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