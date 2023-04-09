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Хави и Артета — лидеры рейтинга тренеров, недавно окончивших карьеру игрока

вчера, 20:43

Daily Mail составил рейтинг тренеров, недавно завершивших игровую карьеру. В список вошли 12 специалистов.

1. Хави (43 года) — «Аль-Садд» (2019-2021), «Барселона» (с 2021 года).

2. Микель Артета (41 год) — «Арсенал» (с 2019-го).

3. Эрнан Креспо (47 лет) — «Модена» (2015-2016), «Банфилд» (2019), Дефенса и Хустисия (2020-2021), «Сан Паулу» (2021), «Аль-Духаиль» (с 2022-го).

4. Андреа Пирло (43 года) — «Ювентус» (2020-2021), «Фатих Карагюмрюк» (с 2022-го).

5. Венсан Компани (36 лет) — «Андерлехт» (2019, 2020-2022), «Бернли» (с 2022-го).

6. Стивен Джеррард (42 года) — «Рейнджерс» (2018-2021), «Астон Вилла» (2021-2022).

7. Майкл Каррик (41 год) — «Мидлсбро» (с 2022-го).

8. Хаби Алонсо (41 год) — «Реал Сосьедад B» (2019-2022), «Байер» (с 2022-го).

9. Фрэнк Лэмпард (44 года) — «Дерби Каунти» (2018-2019), «Челси» (2019-2021, с 2023-го), «Эвертон» (2022-2023).

10. Скотт Браун (37 лет) — «Флитвуд» (с 2022-го).

11. Уэйн Руни (37 лет) — «Дерби Каунти» (2020-2022), «Вашингтон Ди Си Юнайтед» (с 2022-го).

12. Скотт Паркер (42 года) — «Фулхэм» (2019-2021), «Борнмут» (2021-2022), «Брюгге» (2022-2023).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:40
Ну при всем уважении к Хави, но если Артета возьмет Апл, то именно он будет на вершине. Хотя уже даже видно, как Арсенал кардинально изменился по игре.

Креспо взял второй по значимости клубный турнир ЮА.
Из всего списка нет ни одного, кто добился бы нечто подобного в Европе, или ЮА.
С другой стороны… Эрнан тренирует с 2015 года… 8 лет… это ж много!))
Тедеско тренирует с 2017 и у него кубок Германии и 2 место там же.
Тоже самое Аморим, который с 2017 тренирует и начал брать трофеи в Португалии еще с Брагой, продолжил с Спортингом.
Индзаги главным работает с 2016… он с Лацио и Интером берет трофеи в Италии.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 21:08
Не понятно с какого перепуга такой рейтинг... пока никто ничего не достиг
Чфырчко 1
Чфырчко 1
вчера в 20:47, ред.
Хави на первом месте? С какой радости?!!! Алонсо, Компани и Артета. Хави и Пирло должны быть на дне.
Гость
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