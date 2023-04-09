Хави и Артета — лидеры рейтинга тренеров, недавно окончивших карьеру игрока

Daily Mail составил рейтинг тренеров, недавно завершивших игровую карьеру. В список вошли 12 специалистов.
1. Хави (43 года) — «Аль-Садд» (2019-2021), «Барселона» (с 2021 года).
2. Микель Артета (41 год) — «Арсенал» (с 2019-го).
3. Эрнан Креспо (47 лет) — «Модена» (2015-2016), «Банфилд» (2019), Дефенса и Хустисия (2020-2021), «Сан Паулу» (2021), «Аль-Духаиль» (с 2022-го).
4. Андреа Пирло (43 года) — «Ювентус» (2020-2021), «Фатих Карагюмрюк» (с 2022-го).
5. Венсан Компани (36 лет) — «Андерлехт» (2019, 2020-2022), «Бернли» (с 2022-го).
6. Стивен Джеррард (42 года) — «Рейнджерс» (2018-2021), «Астон Вилла» (2021-2022).
7. Майкл Каррик (41 год) — «Мидлсбро» (с 2022-го).
8. Хаби Алонсо (41 год) — «Реал Сосьедад B» (2019-2022), «Байер» (с 2022-го).
9. Фрэнк Лэмпард (44 года) — «Дерби Каунти» (2018-2019), «Челси» (2019-2021, с 2023-го), «Эвертон» (2022-2023).
10. Скотт Браун (37 лет) — «Флитвуд» (с 2022-го).
11. Уэйн Руни (37 лет) — «Дерби Каунти» (2020-2022), «Вашингтон Ди Си Юнайтед» (с 2022-го).
12. Скотт Паркер (42 года) — «Фулхэм» (2019-2021), «Борнмут» (2021-2022), «Брюгге» (2022-2023).
Креспо взял второй по значимости клубный турнир ЮА.
Из всего списка нет ни одного, кто добился бы нечто подобного в Европе, или ЮА.
С другой стороны… Эрнан тренирует с 2015 года… 8 лет… это ж много!))
Тедеско тренирует с 2017 и у него кубок Германии и 2 место там же.
Тоже самое Аморим, который с 2017 тренирует и начал брать трофеи в Португалии еще с Брагой, продолжил с Спортингом.
Индзаги главным работает с 2016… он с Лацио и Интером берет трофеи в Италии.
Креспо взял второй по значимости клубный турнир ЮА.
Из всего списка нет ни одного, кто добился бы нечто подобного в Европе, или ЮА.
С другой стороны… Эрнан тренирует с 2015 года… 8 лет… это ж много!))
Тедеско тренирует с 2017 и у него кубок Германии и 2 место там же.
Тоже самое Аморим, который с 2017 тренирует и начал брать трофеи в Португалии еще с Брагой, продолжил с Спортингом.
Индзаги главным работает с 2016… он с Лацио и Интером берет трофеи в Италии.