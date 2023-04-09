Хави и Артета — лидеры рейтинга тренеров, недавно окончивших карьеру игрока

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вчера, 20:43

Daily Mail составил рейтинг тренеров, недавно завершивших игровую карьеру. В список вошли 12 специалистов.

1. (43 года) — «Аль-Садд» (2019-2021), «Барселона» (с 2021 года).

2. (41 год) — «Арсенал» (с 2019-го).

3. (47 лет) — «Модена» (2015-2016), «Банфилд» (2019), Дефенса и Хустисия (2020-2021), «Сан Паулу» (2021), «Аль-Духаиль» (с 2022-го).

4. (43 года) — «Ювентус» (2020-2021), «Фатих Карагюмрюк» (с 2022-го).

5. (36 лет) — «Андерлехт» (2019, 2020-2022), «Бернли» (с 2022-го).

6. (42 года) — «Рейнджерс» (2018-2021), «Астон Вилла» (2021-2022).

7. (41 год) — «Мидлсбро» (с 2022-го).

8. (41 год) — «Реал Сосьедад B» (2019-2022), «Байер» (с 2022-го).

9. (44 года) — «Дерби Каунти» (2018-2019), «Челси» (2019-2021, с 2023-го), «Эвертон» (2022-2023).

10. (37 лет) — «Флитвуд» (с 2022-го).

11. (37 лет) — «Дерби Каунти» (2020-2022), «Вашингтон Ди Си Юнайтед» (с 2022-го).

12. (42 года) — «Фулхэм» (2019-2021), «Борнмут» (2021-2022), «Брюгге» (2022-2023).