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Деклан Райс принял решение не переходить в «Баварию»

вчера, 19:11

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс хочет остаться в Англии.

В трансфере игрока была заинтересована «Баварию», однако футболист не хочет покидать родную страну.

Скорее всего, Райс продолжит карьеру в «Арсенале».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50, ред.
Если честно не припомню английских футболистов которые были в Баварии, разве что Оуэн Харгвиз приходин на ум, ну и Марк Хьюз.

Тухель конечно знает все игровые возможности Райса, и хотел бы видеть его в составе своей команды, но на это есть как минимум два препятствия.

Первое - это слишком завышенная цена за игрока (ВХЮ просит минимум 100 млн£), и второе - это то, что у него маленький ребенок, и семья не особо хочет покидать не только Англию, но и конкретно Лондон, и сейчас Челси и Арсенал считаются главными претендентами на игрока.
shlomo
shlomo
вчера в 19:20
Желание игрока нужно всегда учитывать... насильно мил не будешь...
Гость
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