Деклан Райс принял решение не переходить в «Баварию»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс хочет остаться в Англии.
В трансфере игрока была заинтересована «Баварию», однако футболист не хочет покидать родную страну.
Скорее всего, Райс продолжит карьеру в «Арсенале».
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс хочет остаться в Англии.
В трансфере игрока была заинтересована «Баварию», однако футболист не хочет покидать родную страну.
Скорее всего, Райс продолжит карьеру в «Арсенале».
Тухель конечно знает все игровые возможности Райса, и хотел бы видеть его в составе своей команды, но на это есть как минимум два препятствия.
Первое - это слишком завышенная цена за игрока (ВХЮ просит минимум 100 млн£), и второе - это то, что у него маленький ребенок, и семья не особо хочет покидать не только Англию, но и конкретно Лондон, и сейчас Челси и Арсенал считаются главными претендентами на игрока.
Тухель конечно знает все игровые возможности Райса, и хотел бы видеть его в составе своей команды, но на это есть как минимум два препятствия.
Первое - это слишком завышенная цена за игрока (ВХЮ просит минимум 100 млн£), и второе - это то, что у него маленький ребенок, и семья не особо хочет покидать не только Англию, но и конкретно Лондон, и сейчас Челси и Арсенал считаются главными претендентами на игрока.