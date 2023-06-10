У Моутинью есть варианты продолжения карьеры на Ближнем Востоке

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вчера, 12:17

Полузащитник может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Ранее футболист покинул «Вулверхэмптон», его контракт с этим клубом истек.

У игрока есть несколько вариантов, в ближайшее время он примет решение.