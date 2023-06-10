У Моутинью есть варианты продолжения карьеры на Ближнем Востоке

Полузащитник Жоау Моутинью может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
Ранее футболист покинул «Вулверхэмптон», его контракт с этим клубом истек.
У игрока есть несколько вариантов, в ближайшее время он примет решение.
Полузащитник Жоау Моутинью может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
Ранее футболист покинул «Вулверхэмптон», его контракт с этим клубом истек.
У игрока есть несколько вариантов, в ближайшее время он примет решение.
С некоторых пор стал манить всех опытных и не футболистов...
С некоторых пор стал манить всех опытных и не футболистов...