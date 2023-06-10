Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

У Моутинью есть варианты продолжения карьеры на Ближнем Востоке

вчера, 12:17

Полузащитник Жоау Моутинью может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Ранее футболист покинул «Вулверхэмптон», его контракт с этим клубом истек.

У игрока есть несколько вариантов, в ближайшее время он примет решение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗаха может продолжить карьеру в ПСЖ
Сегодня, 16:17
Слухи«Барселона» хочет продать Фати с опцией обратного выкупа
Сегодня, 14:52
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вратаря «Порту»
Сегодня, 13:38
В «Баварии» анонсировали переход Геррейру
Сегодня, 12:58
Перес ответил на вопрос, подпишет ли «Реал» Мбаппе
Сегодня, 12:20
«Барселона» хочет купить скандального полузащитника «Вильярреала»
Сегодня, 11:13
Все комментарии
swed27
swed27 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:48
Просто шейхи не знают куда девать деньги
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:35
Этот загадочный и не предсказуемый Восток...!
С некоторых пор стал манить всех опытных и не футболистов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 