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Футболисты сборной Панамы отпраздновали гол «паровозиком», но мяч отменили

вчера, 23:23

Сборная Панамы уступила команде Мексики в матче Лиги наций КОНКАКАФ (0:1).

На 4-й минуте гости вышли вперед — забил Хесус Гальярдо. Во втором тайме Анибаль Годой сравнял счет, после чего подбежал к угловому флажку и присел на газон. Другие футболисты присоединились к празднованию, выстроившись «паровозиком». Через некоторое время взятие ворот отменили после проверки с помощью VAR. Болельщики с сочувствием отнеслись к команде Панамы, один из фанатов написал:

Годой так старался, но все зря. Жаль его.

Футболисты сборной Панамы отпраздновали гол «паровозиком», но мяч отменили

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:38
Обидно конечно панамцам, на у них все таки было пару радостных минут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:53
"Постой паровоз не стучите колёса
Кондуктор нажми на тормоза"....
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:50
Как говорится: не беги вперёд паровоза.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:45
Представляю как им было стрёмно когда гол отменили!
Гость
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