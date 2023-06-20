Футболисты сборной Панамы отпраздновали гол «паровозиком», но мяч отменили

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вчера, 23:23

Сборная Панамы уступила команде Мексики в матче Лиги наций КОНКАКАФ (0:1).

На 4-й минуте гости вышли вперед — забил Хесус Гальярдо. Во втором тайме Анибаль Годой сравнял счет, после чего подбежал к угловому флажку и присел на газон. Другие футболисты присоединились к празднованию, выстроившись «паровозиком». Через некоторое время взятие ворот отменили после проверки с помощью VAR . Болельщики с сочувствием отнеслись к команде Панамы, один из фанатов написал: