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РФС выложил видео с празднованием победы ЦСКА в Кубке от первого лица

вчера, 20:05
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

РФС опубликовал видео с празднованием победы «армейцев» от первого лица — к полузащитнику москвичей Кириллу Глебову прикрепили камеру. Ролик выложен в официальном телеграм-канале Российского футбольного союза.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:47
Хорошая победа....Хорошо и отпраздновали👍
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:42
Отпраздновали весело, говорили на разных языках без переводчиков но все понимали друг друга. Шампанское лилось рекой, однако вопреки старой русской традиции закончилось без мордобоя)))).
Будь здрав Олег.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:23
"РФС выложил видео с празднованием победы ЦСКА в Кубке от первого лица, снятое на камеру закреплённую на Глебове"
Как то не креативно...

"РФС выложил видео с празднованием победы ЦСКА в Кубке от первого лица, снятое на камеру закреплённую на Дзюбе"
Вот был бы миллионный просмотр...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:45
Все отмечают.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:31
Сейчас опять найдут что нибудь непристойное
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:25
Нормальный ролик, шампанского не жалели устроив фонтаны из него, отпраздновали на славу.
sova147
sova147
вчера в 20:12
Это теперь уже история!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:08
Типа, общая победа?
Гость
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