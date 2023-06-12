ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
РФС опубликовал видео с празднованием победы «армейцев» от первого лица — к полузащитнику москвичей Кириллу Глебову прикрепили камеру. Ролик выложен в официальном телеграм-канале Российского футбольного союза.
Будь здрав Олег.
Будь здрав Олег.
Как то не креативно...
"РФС выложил видео с празднованием победы ЦСКА в Кубке от первого лица, снятое на камеру закреплённую на Дзюбе"
Вот был бы миллионный просмотр...
Как то не креативно...
"РФС выложил видео с празднованием победы ЦСКА в Кубке от первого лица, снятое на камеру закреплённую на Дзюбе"
Вот был бы миллионный просмотр...