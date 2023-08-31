«Ренн» подписал полузащитника сборной Швейцарии

Полузащитник «Янг Бойз» и сборной Швейцарии перешёл в «Ренн». Сумма трансфера 15 миллионов евро. Игрок подписал четырёхлетний контракт.

В текущем сезоне Ридер провёл 6 матчей, забил мяч, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Вот как прокомментировал свой переход 21-летний футболист:

Я перехожу в клуб с большими амбициями. Я собираюсь выложиться на полную. Мой теперь уже бывший клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов, и я очень рад, что в «Янг Бойз» всё закончится именно так. Теперь я могу полностью сосредоточиться на новом вызове. В «Ренне» у меня будет возможность пообщаться с очень хорошими игроками, и я буду играть в технически очень сильной команде. Клуб будет играть в Лиге Европы, так что это очень интересный вызов. В последние сезоны «Ренн» добился больших успехов, и я очень хочу помочь клубу в достижении его новых целей. Я уже с нетерпением жду игры на «Роажон Парк» и встречи с болельщиками.