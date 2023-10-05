«Барселона» минимально обыграла «Порту» в игре Лиги чемпионов

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сегодня, 00:02

«Порту» проиграл «Барселоне» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Единственный гол забил Ферран Торрес на 45+1-й минуте поединка. Гави на 90+3-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

«Порту» занимает 2-е место в группе H с 3 очками. «Барселона» лидирует в квартете, имея в активе 6 баллов.