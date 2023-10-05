«Барселона» минимально обыграла «Порту» в игре Лиги чемпионов

«Порту» проиграл «Барселоне» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1).
Единственный гол забил Ферран Торрес на 45+1-й минуте поединка. Гави на 90+3-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.
«Порту» занимает 2-е место в группе H с 3 очками. «Барселона» лидирует в квартете, имея в активе 6 баллов.
Поздравляю болельщиков Барсы с победой! С очень важной победой. Конечно хотелось бы красивой игры от любимой команды, но, я уже смирился с тем, что при Хави вряд ли такое увижу, нужно реально смотреть на вещи. К тому же, мешают постоянные травмы ведущих игроков.. без Френки и Педри трудно расчитывать на что то креативное в полузащите..
Желаю скорейшего выздоровления всем игрокам и без травм в будущем. Удачи каталонцам)
Поздравляю болельщиков Барсы с победой! С очень важной победой. Конечно хотелось бы красивой игры от любимой команды, но, я уже смирился с тем, что при Хави вряд ли такое увижу, нужно реально смотреть на вещи. К тому же, мешают постоянные травмы ведущих игроков.. без Френки и Педри трудно расчитывать на что то креативное в полузащите..
Желаю скорейшего выздоровления всем игрокам и без травм в будущем. Удачи каталонцам)
Тяжело строить игру, когда у тебя молодняк. Хави выжимает максимум, у Барселоны сейчас очень ограниченные возможности.
Отскок может быть только у тех, кто располагает длинной скамейкой, большим бюджетом, а Барса играет на минималках с 16-ти летним Ямалом в составе.
Конечно, Хави так себе тренер, и был игроком "системным", поэтому был мозгом лучшей в истории сборной и клуба в своё время, и утёр нос хваленному Анчи, выиграл чемпионат!
Верю, что и в нынешнем сезоне команде под силу утереть нос сливочным в чемпионате!
Тяжело строить игру, когда у тебя молодняк. Хави выжимает максимум, у Барселоны сейчас очень ограниченные возможности.
Отскок может быть только у тех, кто располагает длинной скамейкой, большим бюджетом, а Барса играет на минималках с 16-ти летним Ямалом в составе.
Конечно, Хави так себе тренер, и был игроком "системным", поэтому был мозгом лучшей в истории сборной и клуба в своё время, и утёр нос хваленному Анчи, выиграл чемпионат!
Верю, что и в нынешнем сезоне команде под силу утереть нос сливочным в чемпионате!