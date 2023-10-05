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«Барселона» минимально обыграла «Порту» в игре Лиги чемпионов

сегодня, 00:02
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Порту» проиграл «Барселоне» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Единственный гол забил Ферран Торрес на 45+1-й минуте поединка. Гави на 90+3-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

«Порту» занимает 2-е место в группе H с 3 очками. «Барселона» лидирует в квартете, имея в активе 6 баллов.

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Все комментарии
bgck57z2e3zn
bgck57z2e3zn
сегодня в 09:47, ред.
Это не Барселона. Пародия жалкая. Куда делся стиль ее ? Порто смотрелся лучше. Ничего не светит в этом сезоне, хотя игроки топовые. Гави нужно держать себя в руках. Раньше его можно было удалять. Очень грубо играет. Защита молодцы. Но Конселу больше про атаку думает. В самом конце уже даже бежать не мог нормально и запорол практически голевую передачу. Понимаю почему Пеп его выгнал сначала в Баварию , а потом в Барсу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:03
Ну так себе победа, можно смело утверждать что Барсе просто повезло.
izrafel
izrafel
сегодня в 07:45
Три очка есть ... ну а разгромного счета я и не ждал
Grizly88
Grizly88
сегодня в 07:41
Оба команды нулевые
112910415
112910415
сегодня в 07:02
судя по игре, это пока не Барселона ...
но радует результат
Barcelona
Barcelona
сегодня в 06:26
С победой Барселона!
n9wpwqm7yph8
n9wpwqm7yph8
сегодня в 06:03
Всё равно обе эти команды выйдут из группы ввиду неконкурентоспособности остальных
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 05:40
Поздравляю наших болельщиков с очень важной победой!!!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 04:36
Одна нелепая ошибка футболиста Порту привела Барселону к победе!
протон
протон
сегодня в 03:38
Трудовая победа. Игра мягко сказать не очень. Надеюсь прибавят.
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 01:02
Барселона хромает, скорости низкие, много брака, но очень важная и нужная победа.
Тяжело строить игру, когда у тебя молодняк. Хави выжимает максимум, у Барселоны сейчас очень ограниченные возможности.
Отскок может быть только у тех, кто располагает длинной скамейкой, большим бюджетом, а Барса играет на минималках с 16-ти летним Ямалом в составе.
Конечно, Хави так себе тренер, и был игроком "системным", поэтому был мозгом лучшей в истории сборной и клуба в своё время, и утёр нос хваленному Анчи, выиграл чемпионат!
Верю, что и в нынешнем сезоне команде под силу утереть нос сливочным в чемпионате!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:18
В сложившейся ситуации, это очень даже приемлемый результат..
Поздравляю болельщиков Барсы с победой! С очень важной победой. Конечно хотелось бы красивой игры от любимой команды, но, я уже смирился с тем, что при Хави вряд ли такое увижу, нужно реально смотреть на вещи. К тому же, мешают постоянные травмы ведущих игроков.. без Френки и Педри трудно расчитывать на что то креативное в полузащите..
Желаю скорейшего выздоровления всем игрокам и без травм в будущем. Удачи каталонцам)
Bobon
Bobon
сегодня в 00:13
Да уж. Выйграли, но играли очень плохо. Да, у клуба много проблем, много травм, нет денег. Но даже с этим составом можно играть намного лучше. Просто катарский физрук не знает как. Игрок он легендарный, но тренер никакой.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11, ред.
Где у нас те любители говорить про отскоки? Что тут было? Опять Флорентино Перес всё купил? Что Барселоне теперь мешало. Вот это чистейший отскок. С таким то составом, Барселона обязана спокойно разбираться с такими командами, как Порту, Мальорка и т.д. Тренер из Хави такой себе вышел. Да и игроком он был системным. Ферран Торрес в очередной раз доказывает, что он хорош только как джокер. У Порту ещё есть шансы выйти из группы с первого места. Но конечно же ближе второе место, чем первое. Успехов Порту на групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:10
Это не Барселона..
Elliada
Elliada
сегодня в 00:04
Как по мне, справедливый счет это ничья.
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