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«Атлетико» выиграл у «Фейеноорда» в поединке Лиги чемпионов

вчера, 21:43
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Фейеноорд» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

Автогол Марио Эрмосо на 7-й минуте встречи вывел мадридцев вперёд. На 12-й Альваро Мората восстановил равенство на табло. На 34-й гости забили 2-й мяч — отличился Давид Ханко. На 45+4-й «матрасники» отыгрались усилиями Антуана Гризманна. Победный для хозяев гол забил Мората на 47-й, оформив дубль.

«Атлетико» лидирует в группе E, у команды 4 очка. «Фейеноорд» занимает 2-е место в квартете с 3 баллами.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:05
Самый интересный и живой матч. Фейенорду опыта не хватило в таких турнирах, так бы могли выиграть 2:4, 3:4.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 09:14
Лучший матч этого игрового дня
112910415
112910415
сегодня в 09:10
Атлеты молодцы, характер и уровень !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:26
Обе команды были хороши. Показали атакующий футбол..
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:03
Шикарный футбол показали команды.
С ПОБЕДОЙ АТЛЕТИКО !!!
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 21:56
Очень хороший матч,такая живая игра.Гризман как всегда на высоте,Коке ,Саул не стареют,у Мораты вторая молодость. Мои поздравления лучшему клубу Мадрида.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:49
До последней секунды игра держала в напряжении...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:44
Есть первая победа в группе!
Браво Атлетико Мадрид!
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