«Атлетико» выиграл у «Фейеноорда» в поединке Лиги чемпионов

1696444982

вчера, 21:43

«Атлетико» обыграл «Фейеноорд» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

Автогол Марио Эрмосо на 7-й минуте встречи вывел мадридцев вперёд. На 12-й Альваро Мората восстановил равенство на табло. На 34-й гости забили 2-й мяч — отличился Давид Ханко. На 45+4-й «матрасники» отыгрались усилиями Антуана Гризманна. Победный для хозяев гол забил Мората на 47-й, оформив дубль.

«Атлетико» лидирует в группе E, у команды 4 очка. «Фейеноорд» занимает 2-е место в квартете с 3 баллами.