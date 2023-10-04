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«Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

вчера, 23:56
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«РБ Лейпциг» проиграл «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

На 25-й минуте игры Фил Фоден открыл счёт. Лоис Опенда на 48-й восстановил равенство. Хулиан Альварес на 84-й забил 2-й мяч «горожан», а Жереми Доку на 90+2-й принёс гостям победу.

«РБ Лейпциг» занимает 2-е место в группе G с 3 очками. «Манчестер Сити» лидер квартета, у команды 6 баллов.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:09
Лейпциг только против Баварии может играть
112910415
112910415
сегодня в 07:10
но великого Холанда не видать, что с ним ?
112910415
112910415
сегодня в 07:10
МС не мог проигрывать ещё один матч !
b45hf64w32c4
b45hf64w32c4
сегодня в 03:25
На этот раз без семёрочки обошлось
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:19
Он мысленно в театре "Шатле". Но и там его обламают.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:11
Лейпциг выглядел растерянным и недееспособным, МС это прочувствовал с первых минут и спокойно разыгрывал до верного. С Баварией РБ выглядел намного увереннее, скорее потому что Бавария давала много пространства и прессинг только обозначала, а тут МС во всей красе, держал в тисках, иногда отпуская чтобы совсем не сникли.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 00:32
Норвежское бревно и здесь не сумело забить.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:13
С Победой Горожан!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:08
Кто выиграет Чемпионат мира?.. Гвардиола : 👉 Альварес.. Это останется в истории.. Точно..
Capral
Capral
сегодня в 00:06, ред.
Разочарован игрой Лейпцига. Ждал большего. Даже прошлой весной, в первой игре против МС, Лейпциг, во 2-м тайме показал весьма зрелищный футбол, а вот сегодня мало что получалось.

Понятно, что по составу МС сильнее, мобильнее, но все-таки хотелось большей интриги от хозяев поля. Хотя гол Лейпциг соорудил в своем фирменном духе, и после этого показалось, что вот сейчас немцы накажут британцев, как наказали недавно грозную Баварию в СК Германии!

Увы, МС не Бавария - это серьезная организация, которая ошибок не прощает, как в случае с третьим голом. Да и второй был на загляденье!

Вобщем, Сити еще раз показал и доказал, что по праву является главным соискателем на победу в ЛЧ. МС с победой, красивой и убедительной!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
Ред Булл Лейпциг что-то в конце не хватило. А так, очень хорошо держались. Что с Холандом происходит?
Elliada
Elliada
сегодня в 00:01
Тяжелая победа Сити, но необходимая после двух поражений подряд и перед матчем с Арсеналом. Альварес, как всегда, тащит в важных матчах. Холанн сдулся. Оно и понятно. Некому ему мяч в пустые выкатить. Пепу пора его менять, а не давать играть 90 минут.
Гость
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