«Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

«РБ Лейпциг» проиграл «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).
На 25-й минуте игры Фил Фоден открыл счёт. Лоис Опенда на 48-й восстановил равенство. Хулиан Альварес на 84-й забил 2-й мяч «горожан», а Жереми Доку на 90+2-й принёс гостям победу.
«РБ Лейпциг» занимает 2-е место в группе G с 3 очками. «Манчестер Сити» лидер квартета, у команды 6 баллов.
Понятно, что по составу МС сильнее, мобильнее, но все-таки хотелось большей интриги от хозяев поля. Хотя гол Лейпциг соорудил в своем фирменном духе, и после этого показалось, что вот сейчас немцы накажут британцев, как наказали недавно грозную Баварию в СК Германии!
Увы, МС не Бавария - это серьезная организация, которая ошибок не прощает, как в случае с третьим голом. Да и второй был на загляденье!
Вобщем, Сити еще раз показал и доказал, что по праву является главным соискателем на победу в ЛЧ. МС с победой, красивой и убедительной!
Понятно, что по составу МС сильнее, мобильнее, но все-таки хотелось большей интриги от хозяев поля. Хотя гол Лейпциг соорудил в своем фирменном духе, и после этого показалось, что вот сейчас немцы накажут британцев, как наказали недавно грозную Баварию в СК Германии!
Увы, МС не Бавария - это серьезная организация, которая ошибок не прощает, как в случае с третьим голом. Да и второй был на загляденье!
Вобщем, Сити еще раз показал и доказал, что по праву является главным соискателем на победу в ЛЧ. МС с победой, красивой и убедительной!