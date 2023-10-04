«Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

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вчера, 23:56

«РБ Лейпциг» проиграл «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

На 25-й минуте игры Фил Фоден открыл счёт. Лоис Опенда на 48-й восстановил равенство. Хулиан Альварес на 84-й забил 2-й мяч «горожан», а Жереми Доку на 90+2-й принёс гостям победу.

«РБ Лейпциг» занимает 2-е место в группе G с 3 очками. «Манчестер Сити» лидер квартета, у команды 6 баллов.