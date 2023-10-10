«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым

«Зенит» объявил о продлении соглашения с атакующим полузащитником Андреем Мостовым.
Новый контракт с игроком заключён по схеме «3+1».
Футболист выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.
«Зенит» объявил о продлении соглашения с атакующим полузащитником Андреем Мостовым.
Новый контракт с игроком заключён по схеме «3+1».
Футболист выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.
Ничем не хуже бразильцев.
Жаль, что по сравнению с ними
мало игрового времени получает.
Ничем не хуже бразильцев.
Жаль, что по сравнению с ними
мало игрового времени получает.
- Удачи, Андрюха!!!
- Удачи, Андрюха!!!