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«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:48
Есть у него неплохие данные, не топ, но неплохие, но для их развития ему нужно быть лидером, постоянно играть, а он, скорее, на хорошей зарплате сидит, а в атаке рулят бразилы, которые, при всём уважении к Андрюше, играют на недостижимом для него уровне.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:34
Игрок надёжный, хоть и не основы.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 09:31
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Валерыч (раскрыть)
    сегодня в 09:28
    рассмешил!, если бы был великолепным то и играл бы не меньше бразильцев
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Scorp689 (раскрыть)
    сегодня в 09:26
    а зачем играть он хорошо устроился так и будет до 30 вечно подающим надежды типа как Кокорин
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:14
    26 скоро... не мальчик...когда играть начнёт?
    nubom
    nubom
    вчера в 20:50
    Связка Мостовой - Касьера - это залог будущего чемпионства Зенита...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:33, ред.
    В офисе "Манчестер Сити" : "Нееееееет"
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 19:51
    Великолепный игрок!
    Ничем не хуже бразильцев.
    Жаль, что по сравнению с ними
    мало игрового времени получает.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 19:22
    - Игрок молодой - азартный, техничный, неуступчивый в единоборствах, "трудолюбивый", ("пашет" на любой позиции, поставь его в ворота - он и там удачно сыграет). Давно за него "болею"!
    - Удачи, Андрюха!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:06
    Это хорошо. Игрок надёжный и команде нужен.
    протон
    протон
    вчера в 18:55
    Как игрок ротации - в самый раз.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:39
    Остаётся только и " болеть " за фк ЗЕНИТ
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:14, ред.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
      вчера в 18:01
      Только "они" вряд ли ему играть дадут. Тем более намечается лимит 15 легов + 2 русских.
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 17:40
      Это правильно,должен же быть в составе хоть один свой воспитанник и белый человек.Для порядка.
      Kenas Ter-Aristakessian
      Kenas Ter-Aristakessian
      вчера в 17:26
      25 лет, хорошая схема контракта. Удачи в Зените.
      Гость
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