Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Снейдер: «Слегка нечестно, что я не выиграл „Золотой мяч“ 2010 года»

сегодня, 16:13

Экс-игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер полагает, что он заслужил «Золотой мяч» 2010.

Было слегка нечестно, что я не выиграл «Золотой мяч» 2010 года, а Месси взял его. Но я не из тех, кто будет жаловаться. «Золотой мяч» – индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные титулы.

Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, и это меня очень радует.

Нападающий Лионель Месси тогда завоевал этот приз, в том сезоне он стал чемпионом Испании и взял национальный Суперкубок.

Снейдер в тот же период выиграл чемпионат и Кубок Италии, Лигу чемпионов, а также дошел до финала чемпионата мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГризманн — лучший игрок Ла Лиги по итогам ноября
Вчера, 23:52 Фото
ОфициальноГоловин в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Монако»
Вчера, 21:12 Фото
ОфициальноИммобиле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Вчера, 18:09
«Реал» — главный фаворит на победу в Лиге чемпионов по версии Goal
30 ноября
ОфициальноСтали известны претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ
30 ноября
ОфициальноАПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока ноября
30 ноября
Сортировать
Все комментарии
jjzdjdw66qjg
jjzdjdw66qjg
сегодня в 18:36
Главно что Снейдер тот год был хорош , а Меська по привычке получил ЗМ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:26
Видимо не достаточно внимательно смотрел футбол в 2009/2010. Там аргентинец ничего не сделал кроме статистики, только Тенерифе забивал и прочему.
Провалил ЧМ 0-4 и ноль результ деействий. Провалил лч полностью
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:00
У Милито значит Месси украл ЗМ
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:48
Все это кто? Единственный, у кого есть основания говорить, что его обокрали, это Рибери. И он не молчит
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:48
Надо было тогда говорить.
Что сейчас заныл, зачем?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:35
Было слегка нечестно, что я не выиграл «Золотой мяч» 2010 года, а Месси взял его. Но я не из тех, кто будет жаловаться.

Неужели Снейдер настолько туп, что не понимает, что он жалуется?

Сразу напомнило мне о консьерже в исполнении Галустяна.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 17:28, ред.
Слегка нечестно - звучит, как слегка беременный.. Хе.. Снейдер, Рибери, Жоржиньо, Холланд, Альварес, Левандовский... - выигрывали в своё время всё за год.. Но по игре последние 15 лет к Месси никто так и не приблизился.. Кто не согласен - можно скулить сколько угодно.. Но лучше молчать - так проще сойти за умного.. Кто не хочет молчать - обращайтесь к доктору Моргану.. Он "поможет".. 100%.. А-ха-ха-ха..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:27
Скоро все заговорят правду,не может вечно ложь проливаться
Верг
Верг
сегодня в 17:23
после 2014 снайдер резко снизил к себе требования, еще в 2014 отлично сыграл за сборную и на этом все, а на клубном уровне, как перешел в галатасарай, так и сдулся
112910415
112910415
сегодня в 17:21
есть разные мнения, как говорится
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:18
У Моськи абонемент был куплен на долгие годы вперед.
Elliada
Elliada
сегодня в 16:58
Было бы нечестно, если бы он был в тройке номинантов, но его не было. Месси индивидуально был очень хорош, а Хави и Иньеста выиграли ЧМ. Это повыше, чем требл. Тем более, что Снейдера не признали лучшим игроком ни в одном турнире:

Лучший игрок Серии А - Милито
Лучший игрок ЛЧ - Милито
Лучший игрок сезона по версии УЕФА - Милито.
Лучший игрок ЧМ - Форлан.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:54
"......Но я не из тех, кто будет жаловаться"

-------------------
а звучит так будто жалуешься
fvmdu7zwc6va
fvmdu7zwc6va
сегодня в 16:53
Да уже проехали давно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 