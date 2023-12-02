Снейдер: «Слегка нечестно, что я не выиграл „Золотой мяч“ 2010 года»

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сегодня, 16:13

Экс-игрок сборной Нидерландов полагает, что он заслужил «Золотой мяч» 2010.

Было слегка нечестно, что я не выиграл «Золотой мяч» 2010 года, а Месси взял его. Но я не из тех, кто будет жаловаться. «Золотой мяч» – индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные титулы. Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, и это меня очень радует.

Нападающий тогда завоевал этот приз, в том сезоне он стал чемпионом Испании и взял национальный Суперкубок.

Снейдер в тот же период выиграл чемпионат и Кубок Италии, Лигу чемпионов, а также дошел до финала чемпионата мира.