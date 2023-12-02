Снейдер: «Слегка нечестно, что я не выиграл „Золотой мяч“ 2010 года»

Экс-игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер полагает, что он заслужил «Золотой мяч» 2010.
Было слегка нечестно, что я не выиграл «Золотой мяч» 2010 года, а Месси взял его. Но я не из тех, кто будет жаловаться. «Золотой мяч» – индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные титулы.
Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, и это меня очень радует.
Нападающий Лионель Месси тогда завоевал этот приз, в том сезоне он стал чемпионом Испании и взял национальный Суперкубок.
Снейдер в тот же период выиграл чемпионат и Кубок Италии, Лигу чемпионов, а также дошел до финала чемпионата мира.
Провалил ЧМ 0-4 и ноль результ деействий. Провалил лч полностью
Провалил ЧМ 0-4 и ноль результ деействий. Провалил лч полностью
Что сейчас заныл, зачем?
Что сейчас заныл, зачем?
Неужели Снейдер настолько туп, что не понимает, что он жалуется?
Сразу напомнило мне о консьерже в исполнении Галустяна.
Неужели Снейдер настолько туп, что не понимает, что он жалуется?
Сразу напомнило мне о консьерже в исполнении Галустяна.
Лучший игрок Серии А - Милито
Лучший игрок ЛЧ - Милито
Лучший игрок сезона по версии УЕФА - Милито.
Лучший игрок ЧМ - Форлан.
Лучший игрок Серии А - Милито
Лучший игрок ЛЧ - Милито
Лучший игрок сезона по версии УЕФА - Милито.
Лучший игрок ЧМ - Форлан.
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а звучит так будто жалуешься
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а звучит так будто жалуешься