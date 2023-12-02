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В Нижнем Новгороде установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках

сегодня, 19:53
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Перед матчем 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» на стадионе «Нижний Новгород» был установлен мировой рекорд по количеству людей в хороводе в кокошниках вокруг футбольного поля.

Для достижения нужно было замкнуть кольцо. Чтобы всё было официально зафиксировано, в город прибыла служба протокола книги мировых рекордов.

Акцию приурочили к дате объявления России страной-хозяйкой чемпионата мира 2018 года (2 декабря 2010-го).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:01, ред.
Вот и нашли достойное применение части бюджета города - нашили кокошники, а затем напялили их на участников балагана. Бог с ними, с канавами, ямами, пожилыми с пенсией 12 тыс.рублей, обойдутся как - нибудь, всё едино от них не избавишься; наплевать на цены в магазинах и голодных, сирых и убогих - они есть и будут во все времена, даже благостные. А вот оставить свой след в какой - то там Книге рекордов - это да, потомки будут помнить.
Называется - наследили в истории. Так и живём.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:22
Ко второму тайму подкрепятся и "погонят" своих вперёд , а то пока 0 - 0...)))
memphis
memphis
сегодня в 20:20
Мировой? А кто ещё пытался водить хоровод в кокошниках вокруг стадиона в мире?)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:03
А что тут можно ещё сказать. Молодцы ребятушки !)
Гость
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