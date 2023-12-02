В Нижнем Новгороде установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках

Перед матчем 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» на стадионе «Нижний Новгород» был установлен мировой рекорд по количеству людей в хороводе в кокошниках вокруг футбольного поля.
Для достижения нужно было замкнуть кольцо. Чтобы всё было официально зафиксировано, в город прибыла служба протокола книги мировых рекордов.
Акцию приурочили к дате объявления России страной-хозяйкой чемпионата мира 2018 года (2 декабря 2010-го).
Называется - наследили в истории. Так и живём.
Называется - наследили в истории. Так и живём.