Гол Феликса принёс «Барселоне» победу над «Атлетико»

«Барселона» выиграла у «Атлетико» в матче 15-го тура Ла Лиги (1:0).
На 28-й минуте победный для каталонской команды мяч забил Жоау Феликс, арендованный у «матрасников».
«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, на счету «сине-гранатовых» 34 очка. «Атлетико» находится на 4-й позиции с 31-м баллом.
Вообще, несмотря на контактную, порой жёсткую игру, мячик обе команды очень хорошо катали. Мастерство по технике работы с мячом у обеих тим на высоком уровне. Смотреть такое качество футбола - приятно глазу. Исключение - это игра де Йонга, который якорит как в центре, так и впереди - последняя атака 4 (!) в одного просто тупо запорота голландцем на корню. Что путного из его игры пытается добиться Хави, непонятно. Рафинья тоже ..., хоть и старается, но не блещет, от слова Явно.
Ну и о грустном.
Судья - жертва неудачного обор.та: пеналь на Феликсе не поставил; свистел наобум лазаря; карточки раздавал направо/налево всем подряд, кто на пути стоял; сам вставал на линии атак, упираясь в игрока..., да и просто - от нехрен делать, останавливал порой игру, дробя её на фрагменты.
Вообще..., судьи в Ла Лиге - это нечто.
Вообще, несмотря на контактную, порой жёсткую игру, мячик обе команды очень хорошо катали. Мастерство по технике работы с мячом у обеих тим на высоком уровне. Смотреть такое качество футбола - приятно глазу. Исключение - это игра де Йонга, который якорит как в центре, так и впереди - последняя атака 4 (!) в одного просто тупо запорота голландцем на корню. Что путного из его игры пытается добиться Хави, непонятно. Рафинья тоже ..., хоть и старается, но не блещет, от слова Явно.
Ну и о грустном.
Судья - жертва неудачного обор.та: пеналь на Феликсе не поставил; свистел наобум лазаря; карточки раздавал направо/налево всем подряд, кто на пути стоял; сам вставал на линии атак, упираясь в игрока..., да и просто - от нехрен делать, останавливал порой игру, дробя её на фрагменты.
Вообще..., судьи в Ла Лиге - это нечто.