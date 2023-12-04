Гол Феликса принёс «Барселоне» победу над «Атлетико»

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сегодня, 00:57

«Барселона» выиграла у «Атлетико» в матче 15-го тура Ла Лиги (1:0).

На 28-й минуте победный для каталонской команды мяч забил Жоау Феликс, арендованный у «матрасников».

«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, на счету «сине-гранатовых» 34 очка. «Атлетико» находится на 4-й позиции с 31-м баллом.