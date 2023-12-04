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Гол Феликса принёс «Барселоне» победу над «Атлетико»

сегодня, 00:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Барселона» выиграла у «Атлетико» в матче 15-го тура Ла Лиги (1:0).

На 28-й минуте победный для каталонской команды мяч забил Жоау Феликс, арендованный у «матрасников».

«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, на счету «сине-гранатовых» 34 очка. «Атлетико» находится на 4-й позиции с 31-м баллом.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Барселона» в соцсети «X»
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Все комментарии
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 01:26
Хороший матч , Барсу с победой. Как пришлись ко двору оба португальца. Левандовский сдал , раньше он использовал моменты. Хороший матч выдали Пенья , Араухо . Педри не набрал ещё кондиций.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:08
Барса, как всегда, провалила второй тайм.. Это команда не для великих побед ..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:05, ред.
Португальцы рулят в Барселоне. Феликс и Канселу выдают очередные - пользительные действия, которые делают игру и результат. Феликс - отдельная песня. Парень, чувствуется, нашёл свою команду и его вклад в очковую копилку клуба налицо. Гюндоган также полезен и выдаёт стабильно качественный футбол. Педри после травмы пока не в тонусе, но будем надеяться, что наберёт обороты.

Вообще, несмотря на контактную, порой жёсткую игру, мячик обе команды очень хорошо катали. Мастерство по технике работы с мячом у обеих тим на высоком уровне. Смотреть такое качество футбола - приятно глазу. Исключение - это игра де Йонга, который якорит как в центре, так и впереди - последняя атака 4 (!) в одного просто тупо запорота голландцем на корню. Что путного из его игры пытается добиться Хави, непонятно. Рафинья тоже ..., хоть и старается, но не блещет, от слова Явно.

Ну и о грустном.
Судья - жертва неудачного обор.та: пеналь на Феликсе не поставил; свистел наобум лазаря; карточки раздавал направо/налево всем подряд, кто на пути стоял; сам вставал на линии атак, упираясь в игрока..., да и просто - от нехрен делать, останавливал порой игру, дробя её на фрагменты.
Вообще..., судьи в Ла Лиге - это нечто.
Гость
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