«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в результативном матче

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 14-го тура АПЛ (3:3).
На 6-й минуте Сон Хын-Мин вывел лондонцев вперёд. На 9-й автогол форварда помог хозяевам сравнять счёт. На 31-й «горожане» повели после гола Фила Фодена. На 69-й Джовани Ло Чельсо восстановил равенство. Джек Грилиш на 81-й забил 3-й мяч МС. На 90-й «шпоры» снова отыгрались — отметился Деян Кулусевски.
«Манчестер Сити» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 30 очков. «Тоттенхэм» располагается на 5-й строчке с 27 баллами.
ты посмотри сколько твой любимый клуб упарол на трансферы за 10 лет, там зв 2 млрда переваливает
ты посмотри сколько твой любимый клуб упарол на трансферы за 10 лет, там зв 2 млрда переваливает
Надеюсь, что завязка в этом сезоне ещё будет.
Надеюсь, что завязка в этом сезоне ещё будет.
PS А Сити конечно поперхнулся на ровном месте, потеряв важные очки, не зря Гвардиола перед игрой с Ттх , давал комментарий, что мол спад у нас будет после требла и пети из 6 титулов в последнее время видимо заранее знал что Тоттенхэм и Постекоглу не обыграет и стелил соломку.
PS А Сити конечно поперхнулся на ровном месте, потеряв важные очки, не зря Гвардиола перед игрой с Ттх , давал комментарий, что мол спад у нас будет после требла и пети из 6 титулов в последнее время видимо заранее знал что Тоттенхэм и Постекоглу не обыграет и стелил соломку.