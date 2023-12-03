«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в результативном матче

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вчера, 21:28

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 14-го тура АПЛ (3:3).

На 6-й минуте Сон Хын-Мин вывел лондонцев вперёд. На 9-й автогол форварда помог хозяевам сравнять счёт. На 31-й «горожане» повели после гола Фила Фодена. На 69-й Джовани Ло Чельсо восстановил равенство. Джек Грилиш на 81-й забил 3-й мяч МС . На 90-й «шпоры» снова отыгрались — отметился Деян Кулусевски.

«Манчестер Сити» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 30 очков. «Тоттенхэм» располагается на 5-й строчке с 27 баллами.