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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в результативном матче

вчера, 21:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 14-го тура АПЛ (3:3).

На 6-й минуте Сон Хын-Мин вывел лондонцев вперёд. На 9-й автогол форварда помог хозяевам сравнять счёт. На 31-й «горожане» повели после гола Фила Фодена. На 69-й Джовани Ло Чельсо восстановил равенство. Джек Грилиш на 81-й забил 3-й мяч МС. На 90-й «шпоры» снова отыгрались — отметился Деян Кулусевски.

«Манчестер Сити» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 30 очков. «Тоттенхэм» располагается на 5-й строчке с 27 баллами.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Shupshup (раскрыть)
сегодня в 00:24
если уже говорить о брендах,то это Реал и Барса... а уйдут шейхи МС ждёт участь Милана - в лучшем случае. Даже МЮ куда более брендовый клуб и тот уже десятилетие пробуксовывает.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:24
Хорошая получилась игра,даже посмотрел все голы на ютюбе!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:23, ред.
А говорят,что в Манчестере только Онана дырявый. Видать вирус перебрался и на соседнюю улицу
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Real Madrid-C (раскрыть)
сегодня в 00:21
Никто МС выкидывать никуда не будет,а пойдут по протоптанной стезе УЕФА.
Shupshup
Shupshup ответ Real Madrid-C (раскрыть)
сегодня в 00:14
Сити это бренд уйдут шейхи вложатся другие. Нынешние топ клубы с историей по факту такие же мешки, просто в них вложились раньше.
OWLS
OWLS
вчера в 23:10
Вот такой футбол я люблю!
Elliada
Elliada ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 22:08
Ливерпуль потратил за последние 10 лет больше миллиарда на трансферы. Это минимальные вложения? И сколько трофеев они выиграли, а сколько Сити?
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:06
А вообще желаю вам удачи, знаешь цель была не достать тебя, а просто пообщаться, удачи в АПЛ и ЛЧ, конечно клуб вырос за последние годы и причем сильно
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:01
Посмотрим как закончится сама с лишением чемпионств, то быстро выкинут с чемпионата и заберут титулы АПЛ и ЛЧ, по мне самый четкий клуб Ливерпуль с минимальными влажениями мочили вас и навязывали борьбу и даже брали ЛЧ и проигрывали два раза финал ЛЧ, так что для меня это самый прикольный и правильно движущийся клуб
SonicStar
SonicStar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:00
Тейлор разве не должен был карьеру закончить? Соболезную вам. Как этого клоуна до сих пор допускают к серьезным матчам??? Мы "благодаря ему" ЛЕ не забрали
Elliada
Elliada ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 21:58
И что? МС полностью оправдал вложения. Как на поле, так в финансовом плане. Самый прибыльный клуб в мире. Не все так могут. ПСЖ в пример
Viduka
Viduka ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Тейлор резервным был, так что негативное влияние очевидно:)
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:55
Анжи существовал не долго конечно, как и сити по началу баблом сорил, а толк?
ты посмотри сколько твой любимый клуб упарол на трансферы за 10 лет, там зв 2 млрда переваливает
Elliada
Elliada ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 21:50
И что Анжи выиграл?
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:50
по мне сити- это тот же анжи, когда надоест-сольют, вот и все
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:49
Я как бы в этом не сомневаюсь, на что МС способен, и Гвардиола знает как это сделать...........но все же надеюсь что Сити не пустит Арсенал на первое место, и так Ливерпуль разок пропустили впервые за 30 лет, не хватало чтобы и канониры вернулись на олимп.
Elliada
Elliada ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 21:49
По твоей логике, Реал Лопетеги ничем не отличается от Реала Зидана. Это совсем недавно было
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
вчера в 21:48
На самом деле наконец-то в АПЛ нормальная ситуация - в лидерах хотя бы несколько клубов.

Надеюсь, что завязка в этом сезоне ещё будет.
Elliada
Elliada ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:47
Один меня уже поправил. Давай еще ты по второму кругу поправляй. Арбитры разные, но косячат одинаково
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:46
ну знаешь это было совсем не давно, а не прошлый век, как раз в те времена я говорил что туда сюда и барселоне триндец
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:46
неужто болелы сити Тэйлора от КУпера не отличают уже в порыве гнева?
Elliada
Elliada ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 21:45
Я имел в виду Сити Гвардиолы. Ты еще прошлый век вспомни.
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:44
где ты был 13 лет назад, ааахаха, cтабильность, насмешил
Elliada
Elliada ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 21:44
Точно. Лысые сбивают с толка. Что один, что второй бездари.
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:43
Он вроде по ошибке поставил пенальти ворота Вулвза , был скандал его вроде шипик отправляли за ошибку
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:42
Сити только к зиме просыпается. Уже не первый сезон, когда Сити осенью отстает от лидера, но добирает зимой и весной. Неважно, на каком месте Сити сейчас, все равно будут чемпионами. Сити синоним стабильности.
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:42
Он судил
Viduka
Viduka ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:41
Матч судил Хупер, а не Тейлор:)
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 21:40
Мне кажется дело в психологии сейчас у Сити, так как клуб понимает что их могут лишить большинства титулов, в том числе Лиги Чемпионов
DXTK
DXTK
вчера в 21:38
Да какой матч, 3-3 наверно лучший матч тура. Сон всегда любит огорчать Ман Сити, мы это знаем, но в этот раз он перестарался. Многие списывали Ттх и Постекоглу после фатального проигрыша от Челси, неудач против Вулвз и АВ, но тут и тренер молодец и команда не сдалась, и наконец смог ли больше одного гола забить, возможно это даже лучший матч Ттх в этом сезоне.

PS А Сити конечно поперхнулся на ровном месте, потеряв важные очки, не зря Гвардиола перед игрой с Ттх , давал комментарий, что мол спад у нас будет после требла и пети из 6 титулов в последнее время видимо заранее знал что Тоттенхэм и Постекоглу не обыграет и стелил соломку.
Гость
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