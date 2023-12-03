«Челси» обыграл «Брайтон»

«Челси» выиграл у «Брайтона» в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги (3:2).
На 17-й минуте Энцо Фернандес открыл счёт. Леви Колуилл на 21-й удвоил преимущество хозяев. Факундо Буананотте на 43-й сократил отставание гостей. На 45-й лондонцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Конор Галлахер. Фернандес на 65-й оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+2-й Жоао Педро забил 2-й мяч «чаек».
«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 19 очков. «Брайтон» — 8-й, у команды 22 балла.
Хотя, конечно, учитывая уход лидеров, никто особо и не требует прямо одни победы от них, просто факт, что это пока что не прошлогодний "Брайтон" яркий отнюдь.
Хотя, конечно, учитывая уход лидеров, никто особо и не требует прямо одни победы от них, просто факт, что это пока что не прошлогодний "Брайтон" яркий отнюдь.
Очень нервная и интересная игра получилась.
Энцо и Колвилла с дебютными голами. Хотя Энцо в последних играх плохо выглядит. Будет очень сложно с МЮ. Не будет хватать Галлахэра. Подвел он команду своей агрессивной игрой. Не понравился еще и Маатсен. Все что мог проигрывал.
Брайтону тоже респект, не опустили руки, что и сделали игру такой интересной и напряженной до последней минуты 10 минутного добавленного времени)
Очень нервная и интересная игра получилась.
Энцо и Колвилла с дебютными голами. Хотя Энцо в последних играх плохо выглядит. Будет очень сложно с МЮ. Не будет хватать Галлахэра. Подвел он команду своей агрессивной игрой. Не понравился еще и Маатсен. Все что мог проигрывал.
Брайтону тоже респект, не опустили руки, что и сделали игру такой интересной и напряженной до последней минуты 10 минутного добавленного времени)
С пенальти также судья на поле ничего не увидел.
Хорошо, что судьи на ВАР были за синих)))
И вторую желтую судья мог не показывать Галлахэру.
С пенальти также судья на поле ничего не увидел.
Хорошо, что судьи на ВАР были за синих)))
И вторую желтую судья мог не показывать Галлахэру.