«Челси» обыграл «Брайтон»

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сегодня, 19:08

«Челси» выиграл у «Брайтона» в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги (3:2).

На 17-й минуте Энцо Фернандес открыл счёт. Леви Колуилл на 21-й удвоил преимущество хозяев. Факундо Буананотте на 43-й сократил отставание гостей. На 45-й лондонцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Конор Галлахер. Фернандес на 65-й оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+2-й Жоао Педро забил 2-й мяч «чаек».

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 19 очков. «Брайтон» — 8-й, у команды 22 балла.