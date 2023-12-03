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«Челси» обыграл «Брайтон»

сегодня, 19:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Челси» выиграл у «Брайтона» в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги (3:2).

На 17-й минуте Энцо Фернандес открыл счёт. Леви Колуилл на 21-й удвоил преимущество хозяев. Факундо Буананотте на 43-й сократил отставание гостей. На 45-й лондонцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Конор Галлахер. Фернандес на 65-й оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+2-й Жоао Педро забил 2-й мяч «чаек».

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 19 очков. «Брайтон» — 8-й, у команды 22 балла.

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Челси» в соцсети «X»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 19:52
Он Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ему больше практики и он заиграет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 19:41
Миша то же хорошо смотрелся, пенальти заработал, старался и тянул игру.
P.S. Ну ит ВАР на конец то сыграл за Челси, а то всё против нас ВАР был.
azkan
azkan
сегодня в 19:39
Особо хочу отметить судейство. Ну как боковой который все видел не подсказывает главному в моменте с головой Колвилла?
С пенальти также судья на поле ничего не увидел.
Хорошо, что судьи на ВАР были за синих)))
И вторую желтую судья мог не показывать Галлахэру.
azkan
azkan ответ Последний пост аналитика (раскрыть)
сегодня в 19:34
Ну да у МЮ своих проблем выше крыши, особенно с тренером. Тем более будет интересный матч двух клубов, которые ищут свою игру))
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 19:20
Маэстро Онана вам в помощь) Если он бенефис как с "Сарайчиком" устроит, так вообще можно будет просто раз пять кое-как по воротам пробить и отдыхать дальше)
azkan
azkan
сегодня в 19:16
С редкой и очень важной победой Челси на своем поле!
Очень нервная и интересная игра получилась.
Энцо и Колвилла с дебютными голами. Хотя Энцо в последних играх плохо выглядит. Будет очень сложно с МЮ. Не будет хватать Галлахэра. Подвел он команду своей агрессивной игрой. Не понравился еще и Маатсен. Все что мог проигрывал.
Брайтону тоже респект, не опустили руки, что и сделали игру такой интересной и напряженной до последней минуты 10 минутного добавленного времени)
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ idres (раскрыть)
сегодня в 19:13, ред.
Интересно, с чего, у них за последние 15 матчей только 5 побед, причём все над аутсайдерами и ни одной победы над хотя бы средней командой.

Хотя, конечно, учитывая уход лидеров, никто особо и не требует прямо одни победы от них, просто факт, что это пока что не прошлогодний "Брайтон" яркий отнюдь.
idres
idres
сегодня в 19:11
Неожиданно чайки уступили в этом матче. Для меня они были фаворитом.
Гость
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