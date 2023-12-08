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«Милан» заинтересован в переходе одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

сегодня, 12:26

«Милан» рассматривает возможность подписания в зимнее трансферное окно нападающего «Штутгарта» и сборной Гвинеи Сехру Гуйрасси. «Россонери» ищут бомбардира на долгие годы. Они могут активировать опцию выкупа игрока за 17 миллионов евро.

Гуйрасси выступает за «Штутгарт» с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 13 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, в которых он забил 18 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что гвинейцем интересуются «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
idres
idres
сегодня в 12:41
Думаю что зимой уж точно его не отпустят.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:28
В итоге посмотрим где он всё таки окажется.
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