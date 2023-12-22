Матч ЦСКА — «Спартак» не будет перенесён из-за выборов президента России

Президент РПЛ сообщил, что матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» не будет перенесён из-за выборов президента России в марте 2024 года.

Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем.