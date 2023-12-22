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Матч ЦСКА — «Спартак» не будет перенесён из-за выборов президента России

сегодня, 10:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17.03.2024 Не начался

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» не будет перенесён из-за выборов президента России в марте 2024 года.

Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. ЦСКА должен сыграть против «Спартака» в середине марта. Точно дата встречи пока неизвестна.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:17
не от Алаева это зависит ...
скажут перенести - мигом перенесёт !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:40, ред.
" Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем "(!) Вторая часть предложения полностью противоречит первой. Эти бюрократические формулировки наших чиновников просто чудо... зачитаешься.
sova147
sova147
сегодня в 12:09
Наоборот это будет гвоздь программы дня
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:04
Поздравим ВВ с пятой победой разгромной викторией
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:49
матч намного важнее и интрига хоть есть в нем, так что пусть выборы переносят))))
lotsman
lotsman
сегодня в 11:41
Одно другому не мешает, проголосовал и на матч. Или наоборот, сходил на матч, а потом в избирательный участок.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:36
Выборы футболу не помеха.
График -- закон.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 11:21
Это они правильно решили,нельзя ишать народ зрелищ!
Гость
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