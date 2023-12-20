Клубы РПЛ и Первой лиги хотят сохранить систему «осень-весна»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что клубы первых двух российских дивизионов пока не намерены инициировать вопрос о переходе на систему «весна-осень».
Тема возможного возвращения к старой схеме снова поднялась в связи с тем, что несколько матчей последних на данный момент туров РПЛ прошли в непростых погодных условиях.
Пока позиция клубов РПЛ и Первой лиги заключается в том, что они предлагают оставить так, как есть. Нам всё равно придётся заканчивать в декабре, а погода остаётся непредсказуемой: сейчас можно играть в футбол, а две недели назад нельзя было. Если доработать регламент, то будет возможность переноса матчей. Но инициатива должна идти от клубов. Мы должны отреагировать.
Чемпионат России проводится по системе «осень-весна» с 2012 года.
Согласен, руководство то обычно в теплом випе сидит, зачем менять чето. Это не на обычных секторах сидеть, где как в 1812 французы - пришло много, вернулись не все.
Стадионы строились под летний чм, некоторые с вентиляцией фасада, которая осенью- весной превращает сидение на стадионе в ад из-за ветра и холода.
В наших условиях можно и нужно играть только по системе весна-осень. Кому пришла идея перехода на осень-весна? Подстроились под Европу. Думали, что будем лучше выступать в еврокубках, а получилось наоборот. А мнения клубов РПЛ и ФНЛ вряд ли кто спрашивал.
Согласен, руководство то обычно в теплом випе сидит, зачем менять чето. Это не на обычных секторах сидеть, где как в 1812 французы - пришло много, вернулись не все.
Стадионы строились под летний чм, некоторые с вентиляцией фасада, которая осенью- весной превращает сидение на стадионе в ад из-за ветра и холода.
В наших условиях можно и нужно играть только по системе весна-осень. Кому пришла идея перехода на осень-весна? Подстроились под Европу. Думали, что будем лучше выступать в еврокубках, а получилось наоборот. А мнения клубов РПЛ и ФНЛ вряд ли кто спрашивал.