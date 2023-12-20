Клубы РПЛ и Первой лиги хотят сохранить систему «осень-весна»

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сегодня, 22:38

Президент Российского футбольного союза заявил, что клубы первых двух российских дивизионов пока не намерены инициировать вопрос о переходе на систему «весна-осень».

Тема возможного возвращения к старой схеме снова поднялась в связи с тем, что несколько матчей последних на данный момент туров РПЛ прошли в непростых погодных условиях.

Пока позиция клубов РПЛ и Первой лиги заключается в том, что они предлагают оставить так, как есть. Нам всё равно придётся заканчивать в декабре, а погода остаётся непредсказуемой: сейчас можно играть в футбол, а две недели назад нельзя было. Если доработать регламент, то будет возможность переноса матчей. Но инициатива должна идти от клубов. Мы должны отреагировать.

Чемпионат России проводится по системе «осень-весна» с 2012 года.