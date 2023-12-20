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Клубы РПЛ и Первой лиги хотят сохранить систему «осень-весна»

сегодня, 22:38

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что клубы первых двух российских дивизионов пока не намерены инициировать вопрос о переходе на систему «весна-осень».

Тема возможного возвращения к старой схеме снова поднялась в связи с тем, что несколько матчей последних на данный момент туров РПЛ прошли в непростых погодных условиях.

Пока позиция клубов РПЛ и Первой лиги заключается в том, что они предлагают оставить так, как есть. Нам всё равно придётся заканчивать в декабре, а погода остаётся непредсказуемой: сейчас можно играть в футбол, а две недели назад нельзя было. Если доработать регламент, то будет возможность переноса матчей. Но инициатива должна идти от клубов. Мы должны отреагировать.

Чемпионат России проводится по системе «осень-весна» с 2012 года.

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Все комментарии
chromage
chromage ответ jqv4kd52ugtw (раскрыть)
сегодня в 23:08, ред.
Ваш пост в принципе правильный, но вот в июне то как-раз и не играли. :) С марта по ноябрь играли. Перерыв июнь. Система была в принципе совершенно нормальной за исключением того что в еврокубки клубы попадали только через год после того как добивались права участия в них.
jqv4kd52ugtw
jqv4kd52ugtw
сегодня в 22:44
Конечно, какая необходимость в июне играть, в тёплую погоду, на хороших полях, если можно устраивать морозный БДСМ, который у нас все любят видимо…
Согласен, руководство то обычно в теплом випе сидит, зачем менять чето. Это не на обычных секторах сидеть, где как в 1812 французы - пришло много, вернулись не все.
Стадионы строились под летний чм, некоторые с вентиляцией фасада, которая осенью- весной превращает сидение на стадионе в ад из-за ветра и холода.
В наших условиях можно и нужно играть только по системе весна-осень. Кому пришла идея перехода на осень-весна? Подстроились под Европу. Думали, что будем лучше выступать в еврокубках, а получилось наоборот. А мнения клубов РПЛ и ФНЛ вряд ли кто спрашивал.
Гость
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