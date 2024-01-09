Полузащитник «Пари НН» перешёл в «Тобол»

Полузащитник «Пари НН» Эссиен Эдедем перешёл в «Тобол». Сумма трансфера составила 70 тысяч евро.
За «Пари НН» Эдедем провёл 11 матчей.
Полузащитник «Пари НН» Эссиен Эдедем перешёл в «Тобол». Сумма трансфера составила 70 тысяч евро.
За «Пари НН» Эдедем провёл 11 матчей.
И какой же у него опыт выступлений на высоком уровне? Может быть, ливийские Аль-Наср или Аль-Ахдар за время его выступлений там как-то прославились? ))
И какой же у него опыт выступлений на высоком уровне? Может быть, ливийские Аль-Наср или Аль-Ахдар за время его выступлений там как-то прославились? ))