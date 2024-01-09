Полузащитник «Пари НН» перешёл в «Тобол»

«Фортуна» – «Спарта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура

«Портимоненсе» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура