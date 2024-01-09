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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыКазахстан. Премьер-лига 2023

Полузащитник «Пари НН» перешёл в «Тобол»

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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:40
Футболист был явно не уровня Премьер лиги...
galem72
galem72 ответ u5jwufnx3hf9 (раскрыть)
вчера в 13:08
"...получили качественного полузащитника с опытом выступлений на высоком уровне..."

И какой же у него опыт выступлений на высоком уровне? Может быть, ливийские Аль-Наср или Аль-Ахдар за время его выступлений там как-то прославились? ))
dcgw2s4an64b
dcgw2s4an64b
вчера в 11:47
Непонятно кто выиграл от такого трансфера....
u5jwufnx3hf9
u5jwufnx3hf9
вчера в 11:28
Данный трансфер является успешным как для самого игрока, так и для новых владельцев, которые получили качественного полузащитника с опытом выступлений на высоком уровне.
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