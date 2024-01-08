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«Хетафе» усилился полузащитником «РБ Лейпциг»

вчера, 14:29

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Гвинеи Илайш Мориба перешёл на правах аренды до конца сезона в «Хетафе». Испанский клуб будет платить зарплату игроку. В приглашении Морибы был заинтересован главный тренер «тёмно-синих» Хосе Бордалас.

После девятнадцати туров «Хетафе» занимает 8-е место в таблице Ла Лиги.

Мориба является воспитанником «Барселоны». Его контракт с «РБ Лейпциг» действует до лета 2026 года. В официальных матчах текущего сезона полузащитник участия не принимал. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего гвинейца в 3 миллиона евро.

«Хетафе» усилился полузащитником «РБ Лейпциг»

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:50
Хороший игрок для усиления,может патом и останется!
5ats45qdxcpn
5ats45qdxcpn
вчера в 15:49
В Лейпциге игроков на два клуба хватит... главное чтобы во время аренды травму он не получил.
jd28dfun2dk9
jd28dfun2dk9
вчера в 15:01
Из Лейпцига 73о не толкнут
Гость
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