«Хетафе» усилился полузащитником «РБ Лейпциг»

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вчера, 14:29

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Гвинеи перешёл на правах аренды до конца сезона в «Хетафе». Испанский клуб будет платить зарплату игроку. В приглашении Морибы был заинтересован главный тренер «тёмно-синих» Хосе Бордалас.

После девятнадцати туров «Хетафе» занимает 8-е место в таблице Ла Лиги.

Мориба является воспитанником «Барселоны». Его контракт с «РБ Лейпциг» действует до лета 2026 года. В официальных матчах текущего сезона полузащитник участия не принимал. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего гвинейца в 3 миллиона евро.