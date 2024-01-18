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«Салернитана» арендовала полузащитника «Лацио»

сегодня, 00:42

Пресс-служба «Лацио» сообщает, что полузащитник Тома Башич отправляется в аренду в «Салернитану».

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В текущей кампании Башич провёл всего 9 минут в составе «Лацио».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:29
почему мало играл в Лацио ?
тренеру не подошёл ?
протон
протон
сегодня в 01:03
Sigurd Ring
Нужно вникнуть в суть спора. Речь не идет, кто больше именно из нас "на развивал". Речь о том есть ли польза от клонов с их кликами и повышения рейтинга для сайта, в сравнении с теми игроками, кто вкалывает на комментариях и репостах . Разрушают ли клоны в количестве 200 штук баланс в КП, нужно ли ограничить активность клонов для общего паритета в КП. И как сделать так что бы конец месяца не выглядел таким образом. Я тоже хочу кушать...
Гость
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