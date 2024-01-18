«Салернитана» арендовала полузащитника «Лацио»

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сегодня, 00:42

Пресс-служба «Лацио» сообщает, что полузащитник отправляется в аренду в «Салернитану».

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В текущей кампании Башич провёл всего 9 минут в составе «Лацио».