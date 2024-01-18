«Салернитана» арендовала полузащитника «Лацио»

Пресс-служба «Лацио» сообщает, что полузащитник Тома Башич отправляется в аренду в «Салернитану».
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В текущей кампании Башич провёл всего 9 минут в составе «Лацио».
Пресс-служба «Лацио» сообщает, что полузащитник Тома Башич отправляется в аренду в «Салернитану».
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В текущей кампании Башич провёл всего 9 минут в составе «Лацио».
тренеру не подошёл ?
тренеру не подошёл ?
Нужно вникнуть в суть спора. Речь не идет, кто больше именно из нас "на развивал". Речь о том есть ли польза от клонов с их кликами и повышения рейтинга для сайта, в сравнении с теми игроками, кто вкалывает на комментариях и репостах . Разрушают ли клоны в количестве 200 штук баланс в КП, нужно ли ограничить активность клонов для общего паритета в КП. И как сделать так что бы конец месяца не выглядел таким образом. Я тоже хочу кушать...
Нужно вникнуть в суть спора. Речь не идет, кто больше именно из нас "на развивал". Речь о том есть ли польза от клонов с их кликами и повышения рейтинга для сайта, в сравнении с теми игроками, кто вкалывает на комментариях и репостах . Разрушают ли клоны в количестве 200 штук баланс в КП, нужно ли ограничить активность клонов для общего паритета в КП. И как сделать так что бы конец месяца не выглядел таким образом. Я тоже хочу кушать...