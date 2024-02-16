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Меньян хочет получать на 3 млн евро больше, чем ему предлагает «Милан»

вчера, 19:40

«Милан» не может договориться о новом контракте с вратарём Миком Меньяном.

По данным источника, руководство «россонери» хочет заключить новую сделку с французом, потому что считает его одной из главных звёзд команды. «Милан» предлагает голкиперу зарплату в размере 5 млн евро в год (плюс бонусы). Такую заработную плату получает Рафаэл Леау, который является самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Меньян хочет получать 8 млн евро за сезон, поэтому стороны продолжают обсуждение.

Интерес к вратарю проявляют «Челси» и «Баварию», а «Милан» оценивает своего голкипера в 100 млн евро.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 04:42
замена найдется и быстро
в Милан на позицию основного вратаря? очередь выстроится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:41
Назовите хоть одного человека который не хочет получать на 3 млн евро больше чем даёт работодатель......
adekvat
adekvat
вчера в 21:54
Дело Кругового живет, не дадите в Интер уйду.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:16
А не пошёл бы он со своими запросами в ..... Кальяри!
Гость
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