Меньян хочет получать на 3 млн евро больше, чем ему предлагает «Милан»

1708101621

вчера, 19:40

«Милан» не может договориться о новом контракте с вратарём .

По данным источника, руководство «россонери» хочет заключить новую сделку с французом, потому что считает его одной из главных звёзд команды. «Милан» предлагает голкиперу зарплату в размере 5 млн евро в год (плюс бонусы). Такую заработную плату получает Рафаэл Леау, который является самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Меньян хочет получать 8 млн евро за сезон, поэтому стороны продолжают обсуждение.

Интерес к вратарю проявляют «Челси» и «Баварию», а «Милан» оценивает своего голкипера в 100 млн евро.