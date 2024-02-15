Представители Араухо встретились со спортивным директором «Барселоны»

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вчера, 10:38

«Барселона» намерена продлить контракт с защитником .

По информации источника, 14 февраля представители уругвайского футболиста провели встречу со спортивным директором каталонского клуба . Обе стороны выразили свою точку зрения, дав понять, что контракт игрока истекает не раньше июня 2026 года, поэтому впереди ещё есть время для продолжения переговоров. Это был первый контакт.

Было принято решение продолжить переговоры в ближайшие недели.

Ранее появлялась информация об интересе к Араухо со стороны «Баварии».