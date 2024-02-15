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Представители Араухо встретились со спортивным директором «Барселоны»

вчера, 10:38

«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Рональдом Араухо.

По информации источника, 14 февраля представители уругвайского футболиста провели встречу со спортивным директором каталонского клуба Деку. Обе стороны выразили свою точку зрения, дав понять, что контракт игрока истекает не раньше июня 2026 года, поэтому впереди ещё есть время для продолжения переговоров. Это был первый контакт.

Было принято решение продолжить переговоры в ближайшие недели.

Ранее появлялась информация об интересе к Араухо со стороны «Баварии».

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Все комментарии
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q2kwupa8tmav
вчера в 14:07
Я рад, что «Барселона» планирует продлить контракт с Рональдом Араухо. Он является важным игроком для команды и уже успел показать свой потенциал. Надеюсь, что обе стороны смогут прийти к соглашению и Араухо продолжит свою успешную карьеру в «Барселоне» еще на несколько лет.
112910415
112910415
вчера в 11:15
здесь конфликтов не ожидается
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58g2bnfv8c9e
вчера в 11:06
И тут все понятно, все будет упираться в деньги.
Гость
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