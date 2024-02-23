Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»

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вчера, 21:52

Пресс-служба «Атлетико Минейро» объявила о продлении контракта с нападающим Халком.

Новое соглашение форварда рассчитано до конца декабря 2026 года. Халк перешёл в «Атлетико Минейро» из «Шанхай СИПГ» в 2021-м.