Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»

Пресс-служба «Атлетико Минейро» объявила о продлении контракта с нападающим Халком.
Новое соглашение форварда рассчитано до конца декабря 2026 года. Халк перешёл в «Атлетико Минейро» из «Шанхай СИПГ» в 2021-м.
Пресс-служба «Атлетико Минейро» объявила о продлении контракта с нападающим Халком.
Новое соглашение форварда рассчитано до конца декабря 2026 года. Халк перешёл в «Атлетико Минейро» из «Шанхай СИПГ» в 2021-м.
Но потом случилось то, что случилось. Особо в легионерах то и смысла теперь нет…
Но потом случилось то, что случилось. Особо в легионерах то и смысла теперь нет…
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в прошлом году 29 голов....
в этом году 4 игры - 4 гола....
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