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Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»

вчера, 21:52

Пресс-служба «Атлетико Минейро» объявила о продлении контракта с нападающим Халком.

Новое соглашение форварда рассчитано до конца декабря 2026 года. Халк перешёл в «Атлетико Минейро» из «Шанхай СИПГ» в 2021-м.

Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:28
Так и не увидели в деле Халка в топ 5 лиг. Странно почему никто не подписал его.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:43
Зимой, перед играми с Бетисом в плей-офф ЛЕ я думал, а почему бы Зениту с кучей бразил не подписать Халка в качестве мощного дядьки) было бы норм) Могли бы и ЛЕ таким составом тогда затащить)

Но потом случилось то, что случилось. Особо в легионерах то и смысла теперь нет…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:56
Против кого он там играет ???
в прошлом году 29 голов....
в этом году 4 игры - 4 гола....
в 37 лет...
t0s1k
t0s1k
вчера в 21:53
Халк очень сильно играет, лучший в Атлетико не смотря на свои годы
Гость
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