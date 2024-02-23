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Льорис о контракте с «Лос-Анджелесом»: «Вопрос о зарплате даже не стоял»

вчера, 16:18

Голкипер «Лос-Анджелеса» Уго Льорис высказался о своём контракте с клубом. Футболист заключил с коллективом однолетний договор на сумму 350 тысяч долларов. Француз отклонил более выгодные предложения из Европы и Саудовской Аравии.

Сейчас я на том этапе карьеры, когда могу свободно принимать решение о своем следующем шаге, и МЛС мне понравилась.

У них есть определенный бюджет на место голкипера, который они не могли превысить, поскольку регламент имеет свои особенности, поэтому вопрос о зарплате даже не стоял. Это показывает, как сильно я хотел приехать!

У меня больше нет матчей за сборную, потому что год назад я завершил карьеру в национальной команде, так что это был шанс открыть для себя новый континент вместе с семьей. Калифорния – чудесное место!

В клубе меня встретили очень тепло и радушно. Я чувствую, что отношения здесь очень естественные и простые, все легко и просто – я ценю такую атмосферу.

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mbggu5e6p4x6
вчера в 16:54
Задарма он тоже играть бы не стал.
Гость
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