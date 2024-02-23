Президент «Урала» Иванов рассказал о сроке контракта Ионова

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, на сколько рассчитан контракт новоиспечённого полузащитника екатеринбуржцев Алексея Ионова.
Подписан контракт до конца сезона. Потом посмотрим, что будет дальше. Контракт по системе 0,5+1? Так и будет, если всё сложится. Если у Алексея будет игровая практика. Так же игрок посмотрит, как ему в нашем коллективе. А затем решим, что будет дальше.
Долго же вы потом после этой системы будете Лёху по екатеринбургским кабакам искать!
Долго же вы потом после этой системы будете Лёху по екатеринбургским кабакам искать!