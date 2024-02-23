Президент «Урала» Иванов рассказал о сроке контракта Ионова

Президент «Урала» рассказал, на сколько рассчитан контракт новоиспечённого полузащитника екатеринбуржцев .

Подписан контракт до конца сезона. Потом посмотрим, что будет дальше. Контракт по системе 0,5+1? Так и будет, если всё сложится. Если у Алексея будет игровая практика. Так же игрок посмотрит, как ему в нашем коллективе. А затем решим, что будет дальше.