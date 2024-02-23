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Президент «Урала» Иванов рассказал о сроке контракта Ионова

вчера, 13:41

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, на сколько рассчитан контракт новоиспечённого полузащитника екатеринбуржцев Алексея Ионова.

Подписан контракт до конца сезона. Потом посмотрим, что будет дальше. Контракт по системе 0,5+1? Так и будет, если всё сложится. Если у Алексея будет игровая практика. Так же игрок посмотрит, как ему в нашем коллективе. А затем решим, что будет дальше.

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Все комментарии
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112910415
вчера в 17:30
успеет Уралу помочь !
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kgx6k5kfqcbw
вчера в 14:46
Контракт по системе 0,5+1?

Долго же вы потом после этой системы будете Лёху по екатеринбургским кабакам искать!
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6kk5g5ke8r29
вчера в 14:43
Не помешает Уралу такой опытный форвард
Гость
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