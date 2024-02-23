«Карабах» хочет продлить контракт с Лунёвым

«Карабах» планирует подписать новое соглашение с вратарем Андреем Лунёвым. Представитель голкипера Антон Смирнов дал комментарий по теме:
Предложение о продлении контракта поступило от «Карабаха». Идет обсуждение условий.
«Карабах» планирует подписать новое соглашение с вратарем Андреем Лунёвым. Представитель голкипера Антон Смирнов дал комментарий по теме:
Предложение о продлении контракта поступило от «Карабаха». Идет обсуждение условий.
Хорошо, что Лунин им пригодился.
Хорошо, что Лунин им пригодился.