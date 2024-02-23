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«Карабах» хочет продлить контракт с Лунёвым

вчера, 09:22

«Карабах» планирует подписать новое соглашение с вратарем Андреем Лунёвым. Представитель голкипера Антон Смирнов дал комментарий по теме:

Предложение о продлении контракта поступило от «Карабаха». Идет обсуждение условий.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:41
И это будет абсолютно правильное решение. Остается только поставить подписи.
drug01
drug01
вчера в 10:33
Очень хорошо. Лунёв достойный вратарь. Удачи дальше а игре
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:23
Карабах хорошо развивается...
Хорошо, что Лунин им пригодился.
d9pwqumnxjh8
d9pwqumnxjh8
вчера в 10:03
Очень рад, что “Карабах” хочет продолжить сотрудничество с Андреем Лунёвым! Уверен, что их совместное сотрудничество будет плодотворным и принесет команде новые победы.
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