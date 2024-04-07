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«Оренбург» организует пункт сбора вещей для пострадавших от паводка

вчера, 20:34
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин17:00 Не начался

Пресс-служба ФК «Оренбург» объявила об организации пункта сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка. В сообщении говорится:

Перед матчем «Оренбург» — «Рубин» возле входа в Ледовый Дворец будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка.

Ищите волонтеров в синих куртках «Молодая Гвардия». Наши волонтеры сообщают список вещей первой необходимости: вода бутилированная, не скоропортящиеся продукты питания (консервы), тёплые вещи, одеяла/пледы, вещи личной гигиены (зубная паста, зубная щётка, мыло жидкое/твёрдое, салфетки влажные/сухие). Поможем пострадавшим вместе!

Отмечается, что игроки «Оренбурга» оказали материальную поддержку на приобретение предметов первой необходимости для пострадавших.

Для сотрудников всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка, а также их семей вход на предстоящий поединок будет бесплатным.

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Все комментарии
Giovanny
Giovanny
вчера в 21:28
Очень хорошее дело, команде респект!
drug01
drug01
вчера в 21:09
Молодцы! Не только футбол важен для них. Это доброе дело... Всем спасибо!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:04
Это надо , ведь там щас жуть!Стихия разбушевалась
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:37
Благим делом занимаются. Респект и Уважение Вам !
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