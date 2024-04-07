«Оренбург» организует пункт сбора вещей для пострадавших от паводка

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вчера, 20:34

Пресс-служба ФК «Оренбург» объявила об организации пункта сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка. В сообщении говорится:

Перед матчем «Оренбург» — «Рубин» возле входа в Ледовый Дворец будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка. Ищите волонтеров в синих куртках «Молодая Гвардия». Наши волонтеры сообщают список вещей первой необходимости: вода бутилированная, не скоропортящиеся продукты питания (консервы), тёплые вещи, одеяла/пледы, вещи личной гигиены (зубная паста, зубная щётка, мыло жидкое/твёрдое, салфетки влажные/сухие). Поможем пострадавшим вместе!

Отмечается, что игроки «Оренбурга» оказали материальную поддержку на приобретение предметов первой необходимости для пострадавших.

Для сотрудников всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка, а также их семей вход на предстоящий поединок будет бесплатным.

5 апреля в Орске прорвало дамбу. Подтоплено оказалось более 4,4 тысяч жилых домов и участков.