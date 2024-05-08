«Факел» обратился в ЭСК РФС по эпизоду в матче с «Зенитом»

«Факел» обратился в ЭСК РФС по эпизоду в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита». Клуб просит рассмотреть момент на 64-й минуте игры. По мнению воронежцев, судья Алексей Сухой не назначил пенальти в ворота «Зенита».
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу
Отключат газ и Факел потухнет. ☝️😜🤣
Отключат газ и Факел потухнет. ☝️😜🤣