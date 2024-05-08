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«Факел» обратился в ЭСК РФС по эпизоду в матче с «Зенитом»

вчера, 11:43
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Факел» обратился в ЭСК РФС по эпизоду в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита». Клуб просит рассмотреть момент на 64-й минуте игры. По мнению воронежцев, судья Алексей Сухой не назначил пенальти в ворота «Зенита».

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:30
Нормально. Т. Е. удушающий прием Божина на игроке Зенита это не повод для пенальти?
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 18:02
Наглость города берет .
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:45, ред.
Куда вам против Газпрома .
Отключат газ и Факел потухнет. ☝️😜🤣
Гость
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