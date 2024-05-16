В «Интер Майами» озвучили сроки возвращения Месси

Главный тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии здоровья нападающего .

Лео испытывал небольшой дискомфорт, но он тренировался каждый день. Мы проводили обследования, и все они оказались очень хорошими.

У нас три матча за неделю, а он всё ещё испытывал небольшую боль. Поэтому мы посчитали, что было бы разумно, если он пропустит сегодняшнюю игру.

Планируем, что он сыграет в субботу, но будем отслеживать ситуацию день за днём. Он тренировался и чувствовал себя хорошо, но мы не будем рисковать. Посмотрим по его состоянию в четверг и пятницу.