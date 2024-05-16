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В «Интер Майами» озвучили сроки возвращения Месси

вчера, 12:43

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси.

Лео испытывал небольшой дискомфорт, но он тренировался каждый день. Мы проводили обследования, и все они оказались очень хорошими.

У нас три матча за неделю, а он всё ещё испытывал небольшую боль. Поэтому мы посчитали, что было бы разумно, если он пропустит сегодняшнюю игру.

Планируем, что он сыграет в субботу, но будем отслеживать ситуацию день за днём. Он тренировался и чувствовал себя хорошо, но мы не будем рисковать. Посмотрим по его состоянию в четверг и пятницу.

Напомним, Месси пропустил сегодняшнюю игру регулярного сезона МЛС против «Орландо Сити».

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 15:41, ред.
пока так и не понял как супруг Адамс содержит всю эту прорву, там ведь ещё и Бускетс, и Альба, и наверно аппетиты у них не советские
4v6pgnuzraqw
4v6pgnuzraqw
вчера в 13:58
Приготовимся к поражению Интера.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:02
Без Мессеныша вчера даже одного гола не забили
Гость
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