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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2023/2024

Головин рассказал, как протекает его восстановление от травмы

вчера, 10:10

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал ТАСС, как проходит его восстановление от травмы левой лодыжки:

Всё идёт по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:24
Он счел, что это "настоящий юмор" без пошлости. У каждого своего понимание и чувство юмора.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:13
Анатолий!

Доброго дня!

Спортивные игры относятся в человеческой деятельности к развлечениям!
И не надо здесь делать попытки "построить на плацу", на ресурсе допускаются юмор, ирония, шутки... Знак ")" или ")....)" говорит о том, что автор с юмором относится к этому слову, предложению...
Высказывать своё понимание, видение по высказываниям юзеров - пожалуйста, но мне кажется надо подходить осторожно в тех случаях, когда Вы не согласны с адресатом по многим вопросам, поскольку со стороны начинается просматриваться предвзятость... Например: Намедни мну высказал свое положительное отношение, можно сказать маленький восторг в отношении Головина... Формулировка была не крамольная... "Пусть Сашко и с лыжни, но ....НАШ ЧЕЛОВЕК..." И зачем надо было это комментировать в выгодном для тебя свете? С искажением смысла моего поста и притягиванием за уши того что ты хотел видеть, но его не было...?
Все здесь знают - мну может ортодоксально относиться к "лыжникам", "быкам", к некоторым "мясным" и т.д., но что касается международных дел - я всегда за любую команду РПЛ и их игроков.
Здесь не арбитражный суд и не плац, а спортивный ресурс для отдыха граждан...

На этом полемика окончена.
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:40
...про массажистку с этого места, по подробнее...!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:24
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:54, ред.
    Головин рассказал, как протекает его восстановление от травмы:

    "Всё идёт по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе"

    Мне одному показалось, что Сашко слишком подробно рассказал о восстановлении? (Массаж, электрофорез, инфракрасное прогревание, лечебные ванночки или ванны, дневной сон с массажисткой...))
    shur
    shur
    вчера в 11:23
    ...это один из счастливых случаев с молодым тогда ещё игроком ,который занял место в основе и доказал своё умение играть на
    этом месте! И соответствующий Клуб и уровень игры в нём, попадание в десятку, браво Санёк,дак держать!
    Интерес
    Интерес
    вчера в 10:36
    Это уже к следующему сезону.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:16
    Надо полностью восстановиться. Успеешь ещё помочь команде.
    Гость
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