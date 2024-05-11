Головин рассказал, как протекает его восстановление от травмы:

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал ТАСС, как проходит его восстановление от травмы левой лодыжки:
Всё идёт по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться.
Доброго дня!
Спортивные игры относятся в человеческой деятельности к развлечениям!
И не надо здесь делать попытки "построить на плацу", на ресурсе допускаются юмор, ирония, шутки... Знак ")" или ")....)" говорит о том, что автор с юмором относится к этому слову, предложению...
Высказывать своё понимание, видение по высказываниям юзеров - пожалуйста, но мне кажется надо подходить осторожно в тех случаях, когда Вы не согласны с адресатом по многим вопросам, поскольку со стороны начинается просматриваться предвзятость... Например: Намедни мну высказал свое положительное отношение, можно сказать маленький восторг в отношении Головина... Формулировка была не крамольная... "Пусть Сашко и с лыжни, но ....НАШ ЧЕЛОВЕК..." И зачем надо было это комментировать в выгодном для тебя свете? С искажением смысла моего поста и притягиванием за уши того что ты хотел видеть, но его не было...?
Все здесь знают - мну может ортодоксально относиться к "лыжникам", "быкам", к некоторым "мясным" и т.д., но что касается международных дел - я всегда за любую команду РПЛ и их игроков.
Здесь не арбитражный суд и не плац, а спортивный ресурс для отдыха граждан...
На этом полемика окончена.
Доброго дня!
Спортивные игры относятся в человеческой деятельности к развлечениям!
И не надо здесь делать попытки "построить на плацу", на ресурсе допускаются юмор, ирония, шутки... Знак ")" или ")....)" говорит о том, что автор с юмором относится к этому слову, предложению...
Высказывать своё понимание, видение по высказываниям юзеров - пожалуйста, но мне кажется надо подходить осторожно в тех случаях, когда Вы не согласны с адресатом по многим вопросам, поскольку со стороны начинается просматриваться предвзятость... Например: Намедни мну высказал свое положительное отношение, можно сказать маленький восторг в отношении Головина... Формулировка была не крамольная... "Пусть Сашко и с лыжни, но ....НАШ ЧЕЛОВЕК..." И зачем надо было это комментировать в выгодном для тебя свете? С искажением смысла моего поста и притягиванием за уши того что ты хотел видеть, но его не было...?
Все здесь знают - мну может ортодоксально относиться к "лыжникам", "быкам", к некоторым "мясным" и т.д., но что касается международных дел - я всегда за любую команду РПЛ и их игроков.
Здесь не арбитражный суд и не плац, а спортивный ресурс для отдыха граждан...
На этом полемика окончена.
"Всё идёт по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе"
Мне одному показалось, что Сашко слишком подробно рассказал о восстановлении? (Массаж, электрофорез, инфракрасное прогревание, лечебные ванночки или ванны, дневной сон с массажисткой...))
"Всё идёт по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе"
Мне одному показалось, что Сашко слишком подробно рассказал о восстановлении? (Массаж, электрофорез, инфракрасное прогревание, лечебные ванночки или ванны, дневной сон с массажисткой...))
этом месте! И соответствующий Клуб и уровень игры в нём, попадание в десятку, браво Санёк,дак держать!
этом месте! И соответствующий Клуб и уровень игры в нём, попадание в десятку, браво Санёк,дак держать!