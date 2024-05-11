Головин рассказал, как протекает его восстановление от травмы:

Полузащитник «Монако» рассказал ТАСС, как проходит его восстановление от травмы левой лодыжки:

Всё идёт по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться.