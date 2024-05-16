«Панатинаикос» выкупил защитника «Локомотива»

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вчера, 13:40

«Панатинаикос» выкупил права на защитника «Локомотива» . Игрок подписал трёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Данную сделку курировал футбольный агент Срджан Еремич. Официально о трансфере объявят летом.

Текущий сезон Едвай провёл в аренде в «Панатинаикосе». На его счету 38 матчей во всех турнирах, 2 гола, результативная передача и 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего хорвата в 2,5 миллиона евро.

За «Локомотив» Едвай в общей сложности сыграл 41 матч, в которых забил 2 мяча и получил 13 жёлтых карточек.